Это крик души: благовещенцы о продаже алкоголя в заведениях в жилых домах (видео)

Депутаты Государственной думы рассмотрят во втором чтении закон, позволяющий региональным властям ввести запрет на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, на основании решения собственников. Корреспондент Альфа ТВ узнал, что думают по этому поводу благовещенцы.

Документ предусматривает поправки в ст. 16 закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». Согласно нововведениям, заведение, расположенное в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории, может продавать алкоголь только в том случае, если имеет зал для обслуживания посетителей площадью не менее 20 квадратных метров.

Также законопроект наделяет власти регионов правом устанавливать дополнительные условия для розничной продажи алкоголя в помещениях общественного питания, прилегающих к жилым домам. Например, разрешает ввести полный запрет на продажу алкоголя в таких заведениях, если этого потребуют собственники квартир.

Ранее предложение о запрете алкоголя в местах общественного питания, расположенных в жилых домах, поддержал Роспотребнадзор. Против ограничений выступили представили Ассоциации малоформатной торговли, которая объединяет владельцев розничных магазинов и небольших кафе в жилых домах. По словам ее президента Владлена Максимова, в российских городах «попросту нет отдельно стоящих помещений, в которых могли бы располагаться объекты цивилизованного бизнеса», – сообщает РБК.

