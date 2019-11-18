Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:33 0

Амурчанин избил знакомого и лишил его телефона

Амурчанин избил знакомого и лишил его телефона
Фото: pixabay.com

В Амурской области транспортные полицейские возбудили уголовное дело по факту грабежа с применением насилия. В Благовещенский ЛО МВД России на транспорте местный житель заявил о том, что у него был похищен сотовый телефон. Он сообщил, что это случилось из-за конфликта, а затем и драки со знакомым.

Амурчанин ударил мужжчину по лицу, тот потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил отсутствие сотового. Сотрудники уголовного розыска Благовещенского линейного отдела задержали подозреваемого. Свидетельница инцидента подтвердила вину задержанного. Злоумышленник в содеянном раскаялся и дал признательные показания. Похищенный телефон изъят.

Следователями Благовещенского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». За преступление подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом до 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Просмотров всего: 143

#происшествия

распечатать


В России и мире

Мужчина продал дочь незнакомцам и спустил деньги на девушек в Интернете
Происшествия 4

Соцсети: в Благовещенске гололед привел к ДТП с такси и грузовиком (фото)
Общество 2

Одного из пострадавших в ЧП в благовещенском колледже выпишут в ближайшие дни

Происшествия 11

По делам о нарушениях при строительстве космодрома Восточный осудили 58 человек
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь