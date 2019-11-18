Амурчанин избил знакомого и лишил его телефона

В Амурской области транспортные полицейские возбудили уголовное дело по факту грабежа с применением насилия. В Благовещенский ЛО МВД России на транспорте местный житель заявил о том, что у него был похищен сотовый телефон. Он сообщил, что это случилось из-за конфликта, а затем и драки со знакомым.

Амурчанин ударил мужжчину по лицу, тот потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил отсутствие сотового. Сотрудники уголовного розыска Благовещенского линейного отдела задержали подозреваемого. Свидетельница инцидента подтвердила вину задержанного. Злоумышленник в содеянном раскаялся и дал признательные показания. Похищенный телефон изъят.

Следователями Благовещенского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». За преступление подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом до 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.