Амурская моцарелла признана лучшей в стране

В Амурской области наградили победителей всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Сыры Благовещенского молочного комбината признаны одними из лучших товаров страны.

Сорта моцарелла, сулугуни, чечил и чильеджина производятся в Благовещенске по итальянским технологиям с использованием амурской молочной продукции. Лауреатами также стала охлажденная продукция компании «Амурский бройлер» и гречневая крупа от Октябрьского элеватора. Все эти производители получили право использовать золотой Знак качества на упаковке своей продукции.

Тожественное награждение состоялось в понедельник, 18 ноября, в правительстве Амурской области. Оно приурочено к празднованию Всемирного дня качества. «Для предприятий логотип "100 лучших товаров России" на упаковке – хорошая рекомендация, а для потребителей – лучшая гарантия качества. Каждый год за это право борется большое количество компаний и особенно приятно видеть среди сегодняшних победителей не только постоянных участников конкурса, которые являются флагманами экономики региона, но и новые названия и бренды, недавно вышедшие на амурский рынок», – отметила на вручении наград министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Дипломантом конкурса стала компания «Соя АНК». Соевое масло «Жемчужина Амура» произведено исключительно из амурского сырья с применением современных технологий производства в рамках ТОР «Белогорск». По словам исполнительного директора компании Степана Инюточкина, продукция пользуется популярностью не только у амурчан, но и в нескольких регионах Дальнего Востока, а также в страны АТР. В прошлом месяце в Южную Корею было отправлено более 20 тонн амурской продукции.

Использовать серебряный Знак качества на своей продукции может теперь и компания «Мерцана», выпекающая хлеб по особым старорусским рецептам. Право считаться одними из лучших получили индивидуальные предприниматели Евгения Клюкина и Юлия Дьячкова за авторское производство торта «Медовик» и сыра «Домашний».

Не обошли стороной и индивидуальные заслуги отдельно взятых сотрудников на предприятиях-победителях конкурса. Знаки «Отличник качества» и «За достижения в области качества» из рук министра экономического развития и внешних связей Приамурья получили шесть профессионалов своего дела.

В январе 2020 года по итогам конкурса программы «100 лучших товаров России 2019 года» будет выпущен каталог лауреатов и дипломантов конкурса. Победители получат возможность представить свою продукцию будущим покупателям и партнерам, сообщает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

Программа «100 лучших товаров России» реализуется уже 22 года. За все время проведения конкурса в список «Лучших товаров России» была включена продукция 156 предприятий Амурской области. Персональные награды получили 79 сотрудников производств региона.

Организаторами конкурса в регионе является Амурский центр стандартизации, метрологии и испытаний при поддержке министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.