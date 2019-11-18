Восемь профессионалов представят Амурскую область на «Абилимпиксе»

Восемь амурчан поехали на соревнования по профмастерству среди лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс» в Москву. Четверо примут участие в национальном чемпионате, еще столько же представят регион на отборочном этапе, по итогам которого лучшие конкурсанты продолжат борьбу в финальном туре.

Делегаты от Приамурья попробуют свои силы в испытаниях по компетенциям: «Резьба по дереву», «Художественный дизайн», «Флористика», «Фотограф-репортер», «Портной», «Веб-дизайн», «Обработка текста» и «Бисероплетение». Для формирования сборной области весной был организован отборочный этап, на который съехались более 60 человек. Соревнование проходило по 11 направлениям.

Имена победителей и призеров национального чемпионата «Абилимпикс» станут известны 22 ноября, сообщает министерство образования и науки Амурской области.

Участие в заключительном этапе чемпионата «Абилимпикс» для амурчан не в новинку. В 2018 году честь Приамурья защищали шесть молодых профессионалов. По итогам двух соревновательных дней лучшим в стране по направлению «Резьба по дереву» стал выпускник Амурского педагогического колледжа Сергей Комаров. Конкурс «Абилимпикс» проходит в Амурской области с 2017 года.