Первая ледовая переправа заработала в Амурской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

В Амурской области начала работу первая в текущем осенне-зимнем сезоне ледовая переправа. Она проложена в Зейском районе через реку Гилюй.

К эксплуатации допустили переправу на автотрассе Золотая Гора – поселок Береговой. Она соответствует всем нормативным требованиям, о чем свидетельствует специальный акт.

Всего в Амурской области планируется открыть десять ледовых переправ.

В Зейском районе будет функционировать ледовая дорога через реку Деп.

В Свободненском районе спланировано открытие двух переправ: через реку Зею, которая свяжет Свободный и Введеновку; через реку Большая Пера, которая свяжет Черновку и Чембары.

В Селемджинском районе будет одна переправа – через реку Селемджу, она обеспечит ледовое автосообщение между Коболдо и Огоджой.

В Мазановском районе также будет работать одна переправа – через реку Селемджу по автодороге Веденовка – Экимчан – подъезд к поселку Ивановский.

В Шимановском районе спланированы две ледовые дороги: обе пройдут через реку Зеюи свяжут Ураловку с Кухтериным Лугом и два берега Чагояна.

В Тындинском районе откроют одну переправу через реку Нюкжу, эта дорога свяжет Юктали и Усть-Нюкжу.

В Михайловском районе появится одна переправа, она обеспечит международные перевозки через реку Амур между приграничными населенными пунктами Поярково и Сюньке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Ведомство напоминает амурчанам об опасности выхода на лед в несанкционированных местах, а также выезда автомобилей.