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18ноября
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сегодня, 15:27 2

В Благовещенске открылся первый в ДФО Центр опережающей профподготовки

В Благовещенске открылся первый в ДФО Центр опережающей профподготовки
Фото: Правительство Амурской области

18 ноября на базе Амурского госуниверситета в Благовещенске открыли Центр опережающей профессиональной подготовки. На его создание было потрачено почти 70 миллионов рублей.

Организовать в области такой Центр решено из-за высокой потребности в высококвалифицированных кадрах для промышленности, аграрного сектора, наукоемких технологий, социальной сферы и сферы обслуживания.

«Амурский центр станет 17-м в России и первым на Дальнем Востоке. И не случайно он открывается на базе нашего университета, ведь девиз АмГУ – "Смелость быть первым!". Мы гордимся, что наш проект по созданию Центра опережающей профессиональной подготовки стал победителем конкурсного отбора национального проекта "Образование". Центр позволит объединить образовательный и промышленный потенциал Амурской области. И это очень важно для подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока и поддержке молодежи на рынке труда», – рассказал врио ректора АмГУ Андрей Лейфа.

По информации пресс-службы университета, Центр опережающей профессиональной подготовки займется подготовкой высококвалифицированных кадров, которые будут востребованы в условиях реальной экономики. Активное взаимодействие c предприятиями и крупными корпорациями обеспечит быстрое реагирование на запросы рынка, а также позволит повысить инвестиционную привлекательность региона.

Программы центра составлены с учетом специфики конкретных производств и особенностей технологических процессов на отдельных предприятиях. Придя в центр, амурчане смогут освоить новые и перспективные профессиональные технологии. Слушателей ждут лекции, практические занятия, тренинги и демонстрационные экзамены, также планируется проводить выездные семинары на передовых предприятиях региона. К работе ЦОПП в будущем будут подключены и другие образовательные учреждения области.

«В регионе большое количество инвестиционных проектов. С этой точки зрения регион является один из лидеров в стране и по темпам экономического роста, и по перспективам по количеству рабочих мест, которые будут созданы в ближайшее время. Причем все эти рабочие места требуют особой квалификации. Конечно, мы очень хотим, чтобы этими специалистами были выпускники наших учебных заведений», – отметил на открытии ЦОПП губернатор Амурской области Василий Орлов.

В год Центр сможет охватить около 400 амурчан. Повысить свою квалификацию в Центре смогут амурчане разных возрастов. Еще до открытия, в сентябре, в нем начали обучение люди предпенсионного возраста. В стенах Амурского госуниверситета они осваивают программы по шести компетенциям: «Лабораторный химический анализ», «Предпринимательство», «Туризм», «Графический дизайн», «Web -дизайн и разработка», «IT решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие"».

Под нужды ЦОПП в главном корпусе АмГУ проведена масштабная реконструкция – здесь появились просторные лектории, проектные зоны, мобильные классы, аудитории-трансформеры, которые наполняются передовым мультимедийным и техническим оборудованием. Новое оборудование также смогут использовать студенты при подготовке к чемпионату молодых профессионалов WorldSkills, а также на демонстрационном экзамене, сообщает пресс-служба АмГУ.

Главная задача созданной структуры – ликвидация дефицита рабочих кадров на рынке труда для обеспечения отраслей промышленности Амурской области. Центр опережающей профессиональной подготовки позволит обучить будущих сотрудников для космодрома Восточный, территорий опережающего развития, горно-металлургического и логистического кластеров. Востребованность в таких кадрах связана с модернизацией города Свободного и ЗАТО Циолковский, а также расширением социально-экономических отношений с Китаем.

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#образование

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад



    На его создание было потрачено почти 70 миллионов рублей.



    Прошу прощения - это куда столько "вмазали"?

    Вон в те стулья штоли безпонтовые с откидывающимися столиками, на которых сидеть то невозможно-не то. что писать или слушать. Да и столики эти сломаются через 10 лекций 50%.

    Или там компы по 100 рублей за штуку? Ну сколько там таких компов? 30 штук на 3 мульта?

    На ремонт 10ка, ладно спецы были грамотными - 20 .... куда остальное пихнули? На VR? На 1С?

    Не зря штоли бывшего ректора аж возвернули?

  • Мудрый28

    Мудрый28
    1 час назад

    а кто учить то будет?

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