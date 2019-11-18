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18ноября
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сегодня, 15:14 0

В законопроект о домашнем насилии добавлено понятие «преследование»

В законопроект о домашнем насилии добавлено понятие «преследование»
Фото: PA Wire, ТАСС

В Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии. Поправки, которые подготовили к нему депутаты Госдумы, будут учтены в финальной версии документа.

Согласно депутатским поправкам, в законопроекте уточняется понятие преследования. Под преследованием они понимают «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, выражающиеся в поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его проживания, в том случае, если пострадавший находится не по месту совместного проживания с нарушителем». Также под это определение подпадают любые действия, из-за которых потенциальная жертва может испытывать страх за свою безопасность, сообщает РБК.

В числе других поправок — запрет общественным организациям, которые занимаются профилактикой семейно-бытового насилия, информировать силовые структуры о случаях насилия без согласия жертвы. «Подобного рода "обязанность" приведет к нарушению прав лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, без желания потерпевших нельзя обращаться в полицию», — говорится в документе.

Законопроект предлагает ввести защитные предписания, которые запрещают преследователю приближаться к жертве. Предписание может быть выдано на срок от 30 дней до года, при необходимости суд может его продлить. «Нами предлагается в случае первого нарушения ввести административную ответственность, а при повторном — уголовную», – говорят депутаты.

О необходимости разработать и внести закон о домашнем насилии летом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мы изучим международный опыт в этой сфере, — отметила она, поручив подготовить проект закона к 1 декабря. — Нужно изменить патриархальный менталитет». После этого парламентарии разработали документ, положения которого распространяются не только на формальных родственников, но и на всех проживающих совместно, а также бывших супругов и усыновленных детей.


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#жизнь #закон #российская власть

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