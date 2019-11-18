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18ноября
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сегодня, 15:01 0

Марию Кожевникову подозревают в четвертой беременности

Марию Кожевникову подозревают в четвертой беременности
Фото: instagram.com/mkozhevnikova/

Звезда сериала «Универ» воспитывает троих детей. Месяц назад 35-летняя Мария Кожевникова вышла из декретного отпуска, но поклонники подозревают, что это ненадолго.

После выхода из декрета Мария сообщила поклонникам, что уже начала сниматься в новом проекте. Однако ее новое фото заставило подписчиков усомниться в том, что звезда собирается активно работать – на снимке фанаты заметили слегка округлившийся живот.

Одни пользователи предположили, что актриса выбрала неудачный фасон платья, который полнит ее, другие же порадовались за Марию и засыпали ее поздравлениями. «Скоро кто-то станет мамой еще раз»; «Похоже, что опять беременна»; «Какая красивая! Поздравляю с беременностью», – написали поклонники.

На комментарии поклонников звезда отвечать не стала, сохранив интригу.

StarHit сообщает, что Мария Кожевникова седьмой год счастлива в гражданском браке с Евгением Васильевым. Пара воспитывает троих сыновей: пятилетнего Ивана, четырехлетнего Максима и двухлетнего Василия. По словам актрисы, она счастлива в отношениях, и формальности в виде росписи в загсе не имеют для нее никакого значения.

Но звезда все-таки мечтает сыграть свадьбу. Пара давно выбирает дату, но из-за разных проблем откладывает бракосочетание. «Мы думали в том году расписаться, на пятилетие с момента венчания, но встал вопрос: либо отдых, либо свадьба. Я хочу, чтобы это было красиво», – объяснила знаменитость.

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#шоу-бизнес

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