В Шимановске бывалые молодые люди отправились в колонию за автоугон

В Шимановске осуждены двое парней – одному 19 лет, другому 20. Ранее неоднократно судимые молодые люди угоняли автомобили. Теперь им предстоит отбывать наказание в местах лишения свободы.

Шимановский районный суд признал молодых людей виновными в совершении двух угонов автомобиля, а также пяти эпизодов покушения на угон. Кроме того, старший из осужденных признан виновным в краже с причинением значительного ущерба гражданину. Также суд признал 20-летнего осужденного виновным в том, что тот садился за руль пьяным.

Ранее молодые люди были неоднократно судимы, в том числе за аналогичные преступления. Как сообщает прокуратура Амурской области, на протяжении двух недель парни по ночам совершали преступные действия, направленные на угон транспортных средств.

При назначении наказания суд учел наличие у подсудимых смягчающих наказание обстоятельств, а также тот факт, что у одного из виновных на момент совершения преступлений имелось два условных осуждения, а другой условно-досрочно освободился из мест не столь отдаленных – на свободу он вышел в январе 2019 года.

Суд признал молодых людей виновными в совершении преступлений и, отменив условное осуждение, назначил им реальное наказание. Старший парень получил 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать этот срок ему предстоит в исправительной колонии общего режима. После освобождения в течение 1 года и 7 месяцев он не должен садиться за руль. Второй, 19-летний осужденный, проведет в колонии общего режима 5 лет 7 месяцев.

Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддержала прокуратура Шимановского района. Приговор в законную силу не вступил.