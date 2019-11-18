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Амурчанка победила в международных соревнованиях по джиу-джитсу в Эмиратах

Амурчанка победила в международных соревнованиях по джиу-джитсу в Эмиратах

Город Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов, принял чемпионат и первенство мира по джиу-джитсу. Соревнования собрали более 1 500 участников из разных стран. На них успешно выступили спортсмены из Амурской области.

По итогам первенства Владислава Чиканова из села Талдан Сковородинского района заняла 1-е место в своей группе. Амурчанка провела четыре поединка и выиграла золотую медаль.

Еще одна спортсменка из Талдана, Лиана Роснадзе, заняла 5-е место, сообщает в Инстаграме администрация Сковородинского района.

Владислава произвела настоящий фурор на мировом турнире и вызвала симпатию у всего зала. Ее победе аплодировали стоя.

Тренирует этих спортсменок Анатолий Цымбалюк.

Фото: instagram.com/skovorodinskiy_rayon

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#спорт

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