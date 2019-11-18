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18ноября
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В Приамурье оштрафовали исполняющего обязанности директора «Бардагона»

В Приамурье оштрафовали исполняющего обязанности директора «Бардагона»
Фото: amur.shamora.info

Исполняющего обязанности реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Бардагон» Свободненского района привлекли к административной ответственности. Его оштрафовали за нарушения законодательства о противодействии коррупции.

Прокуратура космодрома Восточный провела проверку. Надзорный орган установил, что исполняющий обязанности директора организации заключил трудовой договор с лицом, ранее замещавшим должность государственной службы следователя ОМВД России по ЗАТО Циолковский.

Новый работодатель не представил в установленный законом срок сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником на предыдущее место его службы.

По результатам проверки прокуратура возбудила дело об по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Мировой судья, рассмотрев материалы проверки, привлек руководителя организации к административной ответственности в виде штрафа.

Кроме того, прокурор космодрома внес представление директору учреждения. Оно рассмотрено, нарушения устранены, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.

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