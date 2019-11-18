Путин одобрил проект строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска. Его стоимость оценивается в 82,9 миллиарда рублей с учетом НДС. К проекту планируется привлечь частных инвесторов.

В 2014 году строительство моста через Лену было отложено из-за Крыма, пишет РБК. «Ситуация созрела до реализации», — говорится в ноябрьской резолюции Путина на письмо главы Якутии Айсена Николаева, в котором он просит предусмотреть в бюджете средства на строительство.

В той же резолюции президент поручил правительству внести предложение Николаева на рассмотрение. В самом письме губернатор сообщает, что власти республики провели переговоры с «потенциальными инвесторами» о реализации проекта и определили примерную суммарную стоимость моста — 82,9 миллиарда рублей с учетом НДС. При этом предполагается, что основная часть средств — 54,2 миллиарда — будет выделена из федерального (47,8 миллиарда) и регионального (6,4 миллиарда) бюджетов.

По информации «Коммерсанта», если грант будет выделен, строительство моста предполагается завершить в 2025 году. Глава Якутии в письме отметил, что ввод моста обеспечит рост круглогодичной транспортной доступности населения с 20,9 % в 2018 году до 70 % в 2025 году, увеличит ВРП Якутии на 2,5–3 %, снизит ежегодные затраты на северный завоз на 4,1 миллиарда рублей.

Источник: www.kommersant.ru

Отмечается, что проезд легковых автомобилей по мосту будет бесплатным, все остальные транспортные средства должны будут платить от одной до четырех тысяч рублей в зависимости от категории и года реализации проекта.

Якутск — единственный из ста крупнейших городов России, не имеющий круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральную дорожную сеть. Зимой автотранспорт идет по зимнику, летом — на пароме, который ждут по два часа. Стабильное сообщение между Восточной и Западной Якутией отсутствует 152 дня в году.

Концепция моста через Лену существует с 1980-х годов, в 2013 году даже состоялся конкурс на его строительство, но соглашение так и не было заключено. Активную работу над проектом возобновили год назад, когда был подписан меморандум о сотрудничестве между правительством Якутии, АО ВИС и китайской CRCC. В группе ВИС изданию сообщили, что проект до сих пор ей интересен.