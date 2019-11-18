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18ноября
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сегодня, 14:30 13

Путин одобрил проект строительства моста через Лену

Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Фото: sakha.ru

Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска. Его стоимость оценивается в 82,9 миллиарда рублей с учетом НДС. К проекту планируется привлечь частных инвесторов.

В 2014 году строительство моста через Лену было отложено из-за Крыма, пишет РБК. «Ситуация созрела до реализации», — говорится в ноябрьской резолюции Путина на письмо главы Якутии Айсена Николаева, в котором он просит предусмотреть в бюджете средства на строительство.

В той же резолюции президент поручил правительству внести предложение Николаева на рассмотрение. В самом письме губернатор сообщает, что власти республики провели переговоры с «потенциальными инвесторами» о реализации проекта и определили примерную суммарную стоимость моста — 82,9 миллиарда рублей с учетом НДС. При этом предполагается, что основная часть средств — 54,2 миллиарда — будет выделена из федерального (47,8 миллиарда) и регионального (6,4 миллиарда) бюджетов.

По информации «Коммерсанта», если грант будет выделен, строительство моста предполагается завершить в 2025 году. Глава Якутии в письме отметил, что ввод моста обеспечит рост круглогодичной транспортной доступности населения с 20,9 % в 2018 году до 70 % в 2025 году, увеличит ВРП Якутии на 2,5–3 %, снизит ежегодные затраты на северный завоз на 4,1 миллиарда рублей.

Источник: www.kommersant.ru

Отмечается, что проезд легковых автомобилей по мосту будет бесплатным, все остальные транспортные средства должны будут платить от одной до четырех тысяч рублей в зависимости от категории и года реализации проекта.

Якутск — единственный из ста крупнейших городов России, не имеющий круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральную дорожную сеть. Зимой автотранспорт идет по зимнику, летом — на пароме, который ждут по два часа. Стабильное сообщение между Восточной и Западной Якутией отсутствует 152 дня в году.

Концепция моста через Лену существует с 1980-х годов, в 2013 году даже состоялся конкурс на его строительство, но соглашение так и не было заключено. Активную работу над проектом возобновили год назад, когда был подписан меморандум о сотрудничестве между правительством Якутии, АО ВИС и китайской CRCC. В группе ВИС изданию сообщили, что проект до сих пор ей интересен.

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#российская власть #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Ну, вот, скоро потом потянут железную дорогу от Якутска до Магадана, а оттуда и до Аляски... А там глядишь скоро и до прицепного вагона доживем: "Благовещенск-Сан-Франциско" ! )))

    Кстати, при царе, еще генерал-губернатор Н.Гондатти пробивал строительство железной дороги из Амурской области до побережья Тихого океана - от Алексеевска (Свободного) до Николаевска-на-Амуре! (Были публикации в печати об этом)

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    Володя, а как же Африка и куба? Якуты потерпят и без моста, а вот Куба и Африка ждать не могут

  • Иль де Франс

    Иль де Франс
    2 часа назад

    на Кубе мы поставим свою военную базу

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Иль де Франс

    на Кубе мы поставим свою военную базу



    У вас есть, что там поставить? О_О



  • Иль де Франс

    Иль де Франс
    1 час назад

    не ёрничайте-Путин заявил что у нас суперракеты

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Oldlord
    Иль де Франс

    на Кубе мы поставим свою военную базу



    У вас есть, что там поставить? О_О





    Самогонные аппараты - на кубе много сахарного тростника

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Adolf

    Oldlord

    Иль де Франс

    на Кубе мы поставим свою военную базу



    У вас есть, что там поставить? О_О



    Самогонные аппараты - на кубе много сахарного тростника


    Вот на это они способны, согласен!

    А то - военные базы, сапоги в Индийском океане...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Иль де Франс

    не ёрничайте-Путин заявил что у нас суперракеты



    А вы не верите всенародно избранному Президенту?



    А как же ваша поддержка его решений, основанная не на страсти к кормушке, а на народном выборе?



  • Иль де Франс

    Иль де Франс
    1 час назад

    ну ты и ридикюльный старичок-весь народ избрал Путина-ты против?

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Помнится, этот мост уже собирались строить, но вдруг случилось"крымнаш" и один шустрый министр заявил, что для строительства моста поток транспортных средств недостаточен и стройку отменили. Мне кажется, что с тех пор поток транспортных средств кардинально не увеличился... Так стоит ли строить мост? Мржет, лучше кубе деньги отдать? Или Африке...

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    Белорусам одолжить. А то они, бедные, из-за наших налогов потери несут... Перепродавая наши ресурсы...

  • Врангель

    Врангель
    1 час назад

    Adolf

    Помнится, этот мост уже собирались строить, но вдруг случилось"крымнаш" и один шустрый министр заявил, что для строительства моста поток транспортных средств недостаточен и стройку отменили. Мне кажется, что с тех пор поток транспортных средств кардинально не увеличился... Так стоит ли строить мост? Мржет, лучше кубе деньги отдать? Или Африке...



    Да он, поток, и сейчас не очень: https://www.instagram.com/tv/B44THPxKrnm/?igshid=cz0ywkokyo0u

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    45 минут назад

    Хорошее дело будет, а то богатейшая республика, а моста нет.

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