Мужчина продал дочь незнакомцам и спустил деньги на девушек в Интернете

В китайской провинции Фуцзянь мужчина продал своего ребенка и потратил полученные деньги на подарки стримершам. Выручка за продажу составила около 730 тысяч рублей.

Отец, которого обвинили в торговле детьми, утверждает, что после исчезновения жены ему приходилось в одиночку воспитывать двух детей: сына и дочь. Ему постоянно не хватало денег на их содержание, поэтому он решил продать детей людям, которые в них нуждаются.

В начале 2019 года мужчина подал объявление о продаже детей, а в конце зимы с ним связались бездетные супруги из города Фучжоу, мечтавшие о ребенке. В феврале они встретились с мужчиной и заплатили ему 80 тысяч юаней (около 730 тысяч рублей). После этого он отдал им дочь и подписал договор об удочерении.

В мае приемные родители попытались официально оформить документы для девочки и предоставили опеке поддельное свидетельство о рождении. В результате о сделке узнали в правоохранительных органах, сообщает «Лента.ру».

Как выяснили правоохранители, отец проданного ребенка спустил заработанные деньги на виртуальные подарки для популярных стримерш, вещающих на китайской видеоплатформе Kuaishou, а не на оставшегося у него сына. Ему предъявлены обвинения в торговле детьми. Супруги, купившие ребенка, также будут привлечены к ответственности.