Соцсети: в Благовещенске гололед привел к ДТП с такси и грузовиком (фото)

18 ноября в соцсетях появились фотографии с места ДТП, которое произошло в Благовещенске. Инстаграм-паблики пишут, что на улице Нагорной столкнулись легковое такси и грузовик.

Судя по снимкам, легковушка получила серьезные повреждения. «ЗИЛ пострадавший, такси из-за гололеда выскочило на встречную и ударило в бок ЗИЛа», – информирует паблик autoroad.blg.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что в данной аварии люди не пострадали.

Между тем пользователи социальных сетей возмущаются тем, что в Благовещенске, по их мнению, плохо борются с последствиями снегопада. «А где на дорогах спецтехника по расчистке дорог? Проехали через весь город, дороги не убраны, не посыпаны. Что, все за углом прячутся?» – комментирует один из пользователей.

Фото: instagram.com/blag_dtp, instagram.com/autoroad.blg