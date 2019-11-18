Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:20 4

Соцсети: в Благовещенске гололед привел к ДТП с такси и грузовиком (фото)

Соцсети: в Благовещенске гололед привел к ДТП с такси и грузовиком (фото)

18 ноября в соцсетях появились фотографии с места ДТП, которое произошло в Благовещенске. Инстаграм-паблики пишут, что на улице Нагорной столкнулись легковое такси и грузовик.

Судя по снимкам, легковушка получила серьезные повреждения. «ЗИЛ пострадавший, такси из-за гололеда выскочило на встречную и ударило в бок ЗИЛа», – информирует паблик autoroad.blg.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что в данной аварии люди не пострадали.

Между тем пользователи социальных сетей возмущаются тем, что в Благовещенске, по их мнению, плохо борются с последствиями снегопада. «А где на дорогах спецтехника по расчистке дорог? Проехали через весь город, дороги не убраны, не посыпаны. Что, все за углом прячутся?» – комментирует один из пользователей.

Фото: instagram.com/blag_dtp, instagram.com/autoroad.blg

Просмотров всего: 1142

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

Амурчанин избил знакомого и лишил его телефона

Общество

Первая ледовая переправа заработала в Амурской области
Власть 13

Путин одобрил проект строительства моста через Лену
В России и мире

Мужчина продал дочь незнакомцам и спустил деньги на девушек в Интернете
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Иль де Франс

    Иль де Франс
    2 часа назад

    какой такой гололёд?вся техника работает

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    а такси как всегда торопился... гололёд для всех кроме голодного таксиста((

  • Ser_86

    Ser_86
    1 час назад

    Причём тут гололёд, если всё дело в бракованной прокладке между рулём и сиденьем?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Да не гололёд же таксира разогнал.

    А судя по повреждениям, он явно быстро ехал.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь