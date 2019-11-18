20 ноября в Благовещенске установят мемориальную доску поэтессе Светлане Борзуновой

В среду, 20 ноября, в Благовещенске торжественно откроют мемориальную доску на доме, в котором жила амурская поэтесса Светлана Борзунова. Открытие памятной доски проведут в день рождения Светланы Аркадьевны.

К 14 часам возле дома № 283 по улице имени Ленина соберутся люди. В торжественной церемонии примут участие представители администрации Благовещенска, городской думы, Амурской областной общественной писательской организации и регионального отделения Российского союза писателей, а также друзья и коллеги поэтессы.

Как уточняет администрация областного центра, специально к памятному мероприятию коллеги и друзья Светланы Борзуновой из Амурской областной общественной писательской организации и Амурского регионального отделения Российского союза писателей записали аудиоверсию стихотворений поэтессы, которые прозвучат на мероприятии. Аудиоверсию стихотворений опубликуют на сайте муниципальной информационной библиотечной системы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», решение об установке памятной доски Светлане Борзуновой было принято на заседании комитета по социальным вопросам Благовещенской городской думы 31 октября 2019 года.

Светлана Аркадьевна Борзунова родилась 20 ноября 1951 года в Томске. Окончила филологический факультет Томского университета. В 1984 году участвовала во VIII Всесоюзном совещании молодых писателей, которое проводили в Москве. В 1986 году переехала в Амурскую область, в Благовещенск, на родину мужа. Работала журналистом, вырастила двоих сыновей. С 1994 года была членом Союза писателей. Светлана Борзунова издала пять книг своих стихотворений. За книгу «Пока еще люблю» получила звание лауреата Амурской премии в области литературы и искусства. Светлана Аркадьевна скончалась 1 декабря 2006 года.