В Свободном преобразилась поликлиника

В Свободненской городской поликлинике завершается капитальный ремонт основного лечебно-диагностического корпуса, который расположен по адресу: улица Карла Маркса, 17. Учреждение оказывает первичную специализированную медицинскую помощь взрослому населению Свободного.

Работы проводятся в рамках комплексного плана социально-экономического развития города. Средства на его реализацию поступили в рамках «единой субсидии».

Здание поликлиники 1967 года постройки активно эксплуатировалось более полувека и ни разу за это время капитально не ремонтировалось.

«Стоимость всего комплекса работ по контракту составляет около 21 миллиона рублей. На сегодняшний день готовность объекта составляет 94 %. В рамках контракта проведены демонтажные работы, заменена система электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения поликлиники. Проведены работы и установлена система вентиляции. Сейчас заканчиваются отделочные работы. В результате проведенного ремонта будут созданы более комфортные условия для пациентов и медицинских работников», – цитирует главврача поликлиники Ирину Юдину пресс-служба правительства Амурской области.

Ирина Владимировна также сообщила, что в рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в поликлинике одновременно с ремонтом проводятся организационные мероприятия по созданию новой модели медицинской организации, что включает в себя мероприятия по реформированию работы регистратуры, формирование оптимальной системы навигации, внедрение бережливых и информационных технологий.

Завершить ремонт поликлиники планируется в конце ноября.

Фото пресс-службы правительства Амурской области