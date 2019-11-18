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18ноября
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сегодня, 13:55 3

В Свободном преобразилась поликлиника

В Свободном преобразилась поликлиника

В Свободненской городской поликлинике завершается капитальный ремонт основного лечебно-диагностического корпуса, который расположен по адресу: улица Карла Маркса, 17. Учреждение оказывает первичную специализированную медицинскую помощь взрослому населению Свободного.

Работы проводятся в рамках комплексного плана социально-экономического развития города. Средства на его реализацию поступили в рамках «единой субсидии».

Здание поликлиники 1967 года постройки активно эксплуатировалось более полувека и ни разу за это время капитально не ремонтировалось.

«Стоимость всего комплекса работ по контракту составляет около 21 миллиона рублей. На сегодняшний день готовность объекта составляет 94 %. В рамках контракта проведены демонтажные работы, заменена система электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения поликлиники. Проведены работы и установлена система вентиляции. Сейчас заканчиваются отделочные работы. В результате проведенного ремонта будут созданы более комфортные условия для пациентов и медицинских работников», – цитирует главврача поликлиники Ирину Юдину пресс-служба правительства Амурской области.

Ирина Владимировна также сообщила, что в рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в поликлинике одновременно с ремонтом проводятся организационные мероприятия по созданию новой модели медицинской организации, что включает в себя мероприятия по реформированию работы регистратуры, формирование оптимальной системы навигации, внедрение бережливых и информационных технологий.

Завершить ремонт поликлиники планируется в конце ноября.

Фото пресс-службы правительства Амурской области

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#здоровье #Свободный

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Побелили и покрасили - и поликлиника "преобразилась"? )) Поликлиника преобразиться может лишь тогда, когда начнет работать на ПЯТЬ баллов!... Больным не покрашенные стены важны, а четкая, профессиональная работа и милосердие... В советское время в бедных, деревянных больницах и поликлиниках лечили много лучше, чем сейчас!

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад

    Я это.. всё понимаю... и надеюсь, что это вот на фотографии не окончательный вариант и в здании будут монтироваться подвесные потолки.

    В противном случае видеть это убожество с открытой взору вентиляцией - это такая убогость, что ещё при царе Николае за такое розгами секли нещадно.

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Иконы повесили? Куски мяса из мираторга по углам расставили?

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