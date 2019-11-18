В Амурском областном перинатальном центре показали, как выхаживают 500-граммовых малышей

Врачи-реаниматологи Амурского областного перинатального центра в настоящий момент выхаживают 8 малышей с экстремально низкой массой тела. Двое детей родились с весом менее пятисот граммов, остальные весят не более килограмма. Еще почти 30 детей, в том числе родившихся раньше срока, лежат в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. В день недоношенного ребенка врачи показали, как выхаживают малышей.

«Ребенок, появившийся на свет раньше положенного времени, не защищен ни от чего, он не приспособлен к жизни в этом мире. Наша задача не просто его вылечить, но и защитить от всех проблем», – рассказывает заведующий отделением анестезиологии и реанимации новорожденных областного перинатального центра Алексей Ермаков.

Сейчас врачи этого отделения выхаживают двоих малышей, которые появились на свет на 25 неделе беременности с весом менее полукилограмма. Еще шестеро детей родились на сроке 27-28 недель и весят примерно в два раза больше. Несмотря на столь незначительный вес маленьких пациентов, они для врачей уже личности.

«В год через наше отделение проходят 400 детей, 70 % из них недоношенные. Мы всех наших детей помним по именам, обращаемся к ребенку по имени, это уже личность для нас. Мы прикладываем все усилия, за детей борется весь педиатрический стационар. Это очень большая работа для всего врачебного коллектива», – добавляет Алексей Олегович.

В перинатальном центре применяют принцип открытой реанимации – когда в процесс выхаживания недоношенного ребенка вовлечены и его родители. «У нас нет посещений по времени. Мама может приходить к ребенку в реанимацию в любое время, и днем и ночью. Сестры ее обучат ухаживать за ребенком, научат правильно менять подгузник – это целое искусство для мамы недоношенного ребенка. Научат, как правильно обрабатывать малыша. Также мы используем метод кенгуру, когда ребенка выкладывают на маму или на папу, – поясняет доктор Ермаков. – Однозначно, благодаря этому у нас есть позитивные изменения. Мы заметили, что дети стали лучше во всех отношениях, и мамы тоже, у них же обратная связь с ребенком. Если мама будет с неврозом, у нее не будет молока, не будет настроения. Мы стараемся создать здесь семейную обстановку».

Во всех палатах реанимации, где лежат малыши – приглушенный свет, жалюзи на окнах закрыты, а сами кувезы прикрыты попонами, которые предотвращают попадание света. Аппаратура, которая контролирует состояние ребенка, настроена специальным образом и издает звуки тревоги только в критической ситуации. «Это снимает лишний стресс с этих детей, в палате все стараются разговаривать тихо. Единственный человек, которому можно шуметь – это мама! Я всегда прошу рассказывать сказки, рассказывать, как дела дома, можно песенки попеть, чтобы ребенок слышал ее голос», – делится Алексей Ермаков.

Заведующий отделением показывает – недоношенные детки лежат в специальных гнездах, а когда подрастают, им надевают крошечные шерстяные носочки, шапочки и жилетки. Это способствует развитию нервной системы, говорят медики. Вещи малышам вяжут волонтеры, которым здесь очень благодарны. Необычную вязаную вещицу, похожую на осьминожку, после специальной обработки тоже помещают в кувез к малышу. Оказываются, такая игрушка может имитировать пуповину, если новорожденный возьмется за нее рукой.

Более 25 лет малышей выхаживает медсестра Ольга Бурдеева. Недоношенные дети у нее всегда под непрерывным наблюдением. «Если я выхожу из палаты, прошу доктора или другую медсестру меня подменить. Большую помощь оказывают мамочки, – рассказывает Ольга Владимировна. – Нас обучали обращаться с такими крохами, кроме того, навык приходит с годами. Мамы таких маленьких деток уже видят в них сходство с родными – говорят, кто-то так же руки любит закидывать, или принимает позу как мама или папа».

После стабилизации состояния, когда малыши уже могут дышать самостоятельно, их переводят в соседнее отделение – патологии новорожденных и недоношенных детей. Отделение рассчитано на 30 малышей, и практически всегда заполнено, говорят медики. Количество преждевременных родов становится все больше, рассказывает заведующая отделением Оксана Коломиец.

Одна из пациенток перинатального центра – Екатерина Бабушкина из Тамбовки. Ее третий малыш появился на свет в начале ноября, на 33 неделе беременности, с весом чуть более двух килограммов. Мальчика назвали Павлом. «После реанимации ребенка перевели сюда. Уже начали набирать вес! Нам говорят, недели две-три надо полежать, – рассказывает многодетная мама. – Обращаться с маленьким уже приловчилась, первое время было страшно, хотя это не первый ребенок, а третий, но было страшнее, чем с первым! Первые дети были доношенными».

«У нас позитивных случаев очень много! А негативные каждый врач воспринимает как личную трагедию. Вы вложили столько сил и души в этого ребенка, а потом обнаруживается, например, что он инвалид. У таких малышей чаще страдают слух, зрение и головной мозг. Инвалидность достигает 28-30 %, – поясняет Оксана Евгеньевна. – Но бывают у нас и удивительные случаи. До сих пор помним пациента, который появился на свет при сроке беременности 25 недель. Был крайне тяжелый ребенок, мы его выходили. И мама с ним уехала в поселок Юктали, где вообще нет детских врачей, только фельдшер. И он вырос и в школу ходит».

Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей функционирует с момента открытия Амурского областного перинатального центра. Ежегодно через него проходит около 400 детей.

Каждый год, к международному дню недоношенных детей, который отмечается 17 ноября, в перинатальном центре устраивали праздник для своих бывших пациентов и их родителей.

В этом году, в связи с ростом заболеваемости респираторными инфекциями, праздничную встречу решили не проводить. Но семьи, в которых подрастают спасенные врачами малыши, все равно приходят в гости к медикам.

«Это праздник с обратной связью. Чтобы мы, выходив ребенка, не просто отправили его в жизнь, а увидели цель своей деятельности. Да, бывают ситуации, когда мы не справляемся, не можем перебороть проблему, которая есть у ребенка. Это трагедия для всех – и для родителей, и для врача. Но когда все хорошо, дети к нам приходят, и мы видим, как они подрастают, бегают, общаются. Это очень душевно, эта обратная связь помогает нам, – рассказывает Алексей Ермаков. – Вот мама двойни позвонила, пообещали прийти в гости! Была тяжелая борьба за этих детей, они появились на свет примерно в 27 недель, весили граммов по 800. Сейчас им по три года, это настоящие парни. Вспоминаю, как мы за них боролись, боялись потерять, особенно одного из них, а сейчас они приходят такие здоровские, и я понимаю – все было не зря!».