В Амурской области начался подъем заболеваемости ОРВИ

В Амурской области начался сезонный подъем заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. Всего за неделю заболели 2 366 амурчан. Тем не менее показатель заболеваемости, составивший 20,83 случая на 10 000 населения, все еще ниже эпидемического порога на 24 %. Лабораторно подтвержденных случаев гриппа не зарегистрировано.

Подводя итоги минувшей недели, с 11 по 17 ноября, специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области отмечают, что из числа заболевших ОРВИ более 70 % по-прежнему приходится на детей до 17 лет. Среди них больше всего детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, и школьников.

В рамках национального календаря профилактических прививок за счет средств федерального бюджета для иммунизации населения Амурской области дополнительно поступило 17 946 доз квадривалентной вакцины против гриппа «Ультрикс-Квадри». Особенностью новой вакцины является то, что она содержит не три, а четыре штамма гриппа: два группы A и два штамма B.

Как поясняют специалисты, вакцина создает высокий иммунитет, при этом не имеет каких-то значимых побочных действий. Поэтому, прежде всего, она предназначена для ослабленных людей, людей с хроническими заболеваниями такими, как сахарный диабет, хронические обструктивные болезни верхних дыхательных путей и так далее.

В первую очередь планируется поставить прививки людям с хроническими заболеваниями, студентам, прочим работающим по отдельным профессиям и должностям.

Продолжается сезонная регистрация заболеваемости внебольничными пневмониями с активным вовлечением в эпидемический процесс организованных детей. Нужно соблюдать основные меры профилактики. Чтобы не допустить групповых заболеваний, специалисты регионального управления Роспотребнадзора призывают родителей не пускать детей с симптомами инфекционных заболеваний в садики и школы, своевременно обращаться к врачу. Кроме того, необходимо соблюдать меры, направленные на профилактику ОРВИ и гриппа.

В отчете о состоянии эпидемиологической обстановке в Амурской области также упоминается о том, что показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями не превышает среднемноголетний уровень.

За прошедшую неделю с помощью тепловизионного контроля осмотрены более 2 500 лиц, вернувшихся из-за границы, в том числе в составе одной организованной детской группы. У двух граждан Россиив выявлены заболевания, не связанные с инфекционной патологией.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области напоминает всем, кто собирается выехать за рубеж, о строгом соблюдении мер профилактики инфекционных заболеваний, в том числе лихорадки Денге, лихорадки Зика, коронавируса ближневосточного респираторного синдрома, энтеровирусной инфекции, птичьего гриппа. Памятки опубликованы на сайте ведомства.