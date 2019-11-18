Амур в районе Хэйхэ полностью покрылся льдом

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Реку Амур в районе китайского города Хэйхэ 17 ноября целиком сковал лед. Это произошло на 5 дней раньше, чем обычно. Ледовый покров продержится около 6 месяцев.

Как сообщалось ранее, что из-за резкого похолодания и ускоренного ледостава в Благовещенске, расположенном напротив Хэйхэ, появились проблемы с водоснабжением.

17 ноября власти провинции Хэйлунцзян объявили IV, самый высокий уровень опасности в связи с надвигающейся на северо-восток пограничной с РФ провинции снежной бурей. 18 ноября в Хэйхэ днём обещают 13...11 градусов мороза.

Пользователи соцсети Weibo сообщают, что в районе Фуюаня Амур льдом покрылся еще не полностью. Ожидается, что это произойдет на текущей неделе, сообщает агентство Biang.