«Антипрививочница» выиграла суд у хабаровского роддома из-за профилактических вакцин

В Инстаграме обсуждают решение Хабаровского краевого суда об удовлетворении апелляции матери малолетнего ребенка. Она обжаловала решение суда низшей инстанции о принудительном проведении профилактических медицинских процедур в четвертом родильном доме Хабаровска.

После родов мать отказалась от профилактической вакцинации Викасолом против туберкулеза и применения тетрациклиновой мази. Как сообщало Амур.инфо, чтобы вакцинировать малышку, учреждение здравоохранения призвало в помощь органы опеки, обратилось в суд и выиграло его в тот же день.

Информацию об этом на своей странице в Инстаграме опубликовала известная ведущая и блогер Ирена Понарошку. Девочка родилась 6 августа, а уже 7 августа, по решению суда, ее вакцинировали, несмотря на протесты матери. ⠀

Женщина не успокоилась и подала апелляцию в суд вышестоящей инстанции. Дело получило большой резонанс из-за поддержки блогера Ирены Понарошку. Та назвала произошедшее нарушением прав матери и ребенка. Она напомнила, что в федеральном законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» прямо указывается право граждан на отказ от профилактических прививок, «но суд почему-то не увидел разницы между "спасением жизни" и "профилактической вакцинацией"».⠀Ирена также подчеркнула, что в данном случае речь не идет о том, хорошо прививки или плохо: «Мама могла принять решение о вакцинации позже, проведя полное обследование ребенка, так делают тысячи мам, это их право».

Vostok.Today пишет, что пока сторонники «антипрививочного» движения ликуют, в комментариях отмечаются пользователи, которые опасаются, что прецедент спровоцирует массовый отказ не только от профилактических вакцин, но и от общеобязательных. В странах Европы и на Украине, в частности, в течение ряда последних лет сообщалось об эпидемиях болезней, которых почти не было в СССР и в новой России из-за поголовной вакцинации населения.

Позицию Всемирной организации здравоохранения в отношении вакцин и рекомендации о плановой иммунизации можно узнать на сайте организации. Это единственный официальный достоверный источник данных о вакцинации и последствиях отказа от нее.

«Конечно, прекрасно! Зачем нам вакцинироваться? Не надо, пусть, как в Европе или на Украине эпидемии кори вернутся. Или умная мама не хочет, чтобы ее дитятко флюорографию проходило, а потом целые классы с туберкулезом. Не хотите прививок, соблюдения общих правил – идите на индивидуальное обучение. Тогда все счастливы будут», – написал в Инстаграме один из сторонников вакцинации.