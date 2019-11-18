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18ноября
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сегодня, 12:58 2

«Антипрививочница» выиграла суд у хабаровского роддома из-за профилактических вакцин

«Антипрививочница» выиграла суд у хабаровского роддома из-за профилактических вакцин
Фото: pixabay.com

В Инстаграме обсуждают решение Хабаровского краевого суда об удовлетворении апелляции матери малолетнего ребенка. Она обжаловала решение суда низшей инстанции о принудительном проведении профилактических медицинских процедур в четвертом родильном доме Хабаровска.

После родов мать отказалась от профилактической вакцинации Викасолом против туберкулеза и применения тетрациклиновой мази. Как сообщало Амур.инфо, чтобы вакцинировать малышку, учреждение здравоохранения призвало в помощь органы опеки, обратилось в суд и выиграло его в тот же день.

Информацию об этом на своей странице в Инстаграме опубликовала известная ведущая и блогер Ирена Понарошку. Девочка родилась 6 августа, а уже 7 августа, по решению суда, ее вакцинировали, несмотря на протесты матери. ⠀

Женщина не успокоилась и подала апелляцию в суд вышестоящей инстанции. Дело получило большой резонанс из-за поддержки блогера Ирены Понарошку. Та назвала произошедшее нарушением прав матери и ребенка. Она напомнила, что в федеральном законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» прямо указывается право граждан на отказ от профилактических прививок, «но суд почему-то не увидел разницы между "спасением жизни" и "профилактической вакцинацией"».⠀Ирена также подчеркнула, что в данном случае речь не идет о том, хорошо прививки или плохо: «Мама могла принять решение о вакцинации позже, проведя полное обследование ребенка, так делают тысячи мам, это их право».

Vostok.Today пишет, что пока сторонники «антипрививочного» движения ликуют, в комментариях отмечаются пользователи, которые опасаются, что прецедент спровоцирует массовый отказ не только от профилактических вакцин, но и от общеобязательных. В странах Европы и на Украине, в частности, в течение ряда последних лет сообщалось об эпидемиях болезней, которых почти не было в СССР и в новой России из-за поголовной вакцинации населения.

Позицию Всемирной организации здравоохранения в отношении вакцин и рекомендации о плановой иммунизации можно узнать на сайте организации. Это единственный официальный достоверный источник данных о вакцинации и последствиях отказа от нее.

«Конечно, прекрасно! Зачем нам вакцинироваться? Не надо, пусть, как в Европе или на Украине эпидемии кори вернутся. Или умная мама не хочет, чтобы ее дитятко флюорографию проходило, а потом целые классы с туберкулезом. Не хотите прививок, соблюдения общих правил – идите на индивидуальное обучение. Тогда все счастливы будут», – написал в Инстаграме один из сторонников вакцинации.

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#Дальний Восток #дети #здоровье #суды

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    38 минут назад



    ~~Дело получило большой резонанс из-за поддержки блогера Ирены Понарошку. Та назвала произошедшее нарушением прав матери и ребенка.



    Эта дама одна из тех, кто кричит о перенаселении Земли и необходимости сокращения численности людей?

    Или кормится с рук этих деятелей?

    Как там Лавров говорил про таких?

  • ay

    ay
    2 минуты назад

    Недавно читал про антипрививочников. Нашёл такой "тезис": в Германии можно отказаться от прививки, но заплати 2000 ойро за свой отказ. Грамотно воспитывают рублём деньгой немцы, ничо не скажешь.

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