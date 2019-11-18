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В Благовещенске создан Общественный совет по градостроительству. Он будет содействовать поиску эффективных решений и разработке мер по развитию архитектурных и градостроительных проектов на территории Благовещенска.

Коллегиальный орган образован на основании постановления мэра города. В задачи совета также входит привлечение граждан и общественных объединений к разработке концепций, программ, выдвижению инициатив для обсуждения и решения вопросов местного значения в сфере архитектуры, градостроительства и земельных отношений, а также обеспечение общественного контроля за деятельностью администрации города Благовещенска.

Уже сформирован первый состав совета. В него вошли архитектор ОАО «Амургражданпроект» Людмила Чаюн, гендиректор ЗАО «Амурстрой» Александр Синьков, председатель Амурской областной организации Союза журналистов России Евгений Дуюнов, директор Амурского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Раскол.

Председателем совета со сроком действия полномочий один год избран руководитель АНО «Старый город» Виктор Черемисин. Секретарем совета стал замначальника управления архитектуры и градостроительства городской администрации Владимир Исаков. Куратором назначен первый заммэра Благовещенска Олег Имамеев.

В последующем при поступлении заявок от инициативных граждан состав Общественного совета может быть расширен. Участники работают на общественных началах, его решения носят рекомендательный характер.

До 20 декабря 2019 года участники Общественного совета и представители администрации Благовещенска должны сформировать для рассмотрения перечень первоочередных проблемных вопросов градостроительной деятельности, сообщает пресс-служба мэрии.