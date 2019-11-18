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18ноября
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сегодня, 13:49 10

В Благовещенске создан Общественный совет по градостроительству

В Благовещенске создан Общественный совет по градостроительству
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске создан Общественный совет по градостроительству. Он будет содействовать поиску эффективных решений и разработке мер по развитию архитектурных и градостроительных проектов на территории Благовещенска.

Коллегиальный орган образован на основании постановления мэра города. В задачи совета также входит привлечение граждан и общественных объединений к разработке концепций, программ, выдвижению инициатив для обсуждения и решения вопросов местного значения в сфере архитектуры, градостроительства и земельных отношений, а также обеспечение общественного контроля за деятельностью администрации города Благовещенска.

Уже сформирован первый состав совета. В него вошли архитектор ОАО «Амургражданпроект» Людмила Чаюн, гендиректор ЗАО «Амурстрой» Александр Синьков, председатель Амурской областной организации Союза журналистов России Евгений Дуюнов, директор Амурского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Раскол.

Председателем совета со сроком действия полномочий один год избран руководитель АНО «Старый город» Виктор Черемисин. Секретарем совета стал замначальника управления архитектуры и градостроительства городской администрации Владимир Исаков. Куратором назначен первый заммэра Благовещенска Олег Имамеев.

В последующем при поступлении заявок от инициативных граждан состав Общественного совета может быть расширен. Участники работают на общественных началах, его решения носят рекомендательный характер.

До 20 декабря 2019 года участники Общественного совета и представители администрации Благовещенска должны сформировать для рассмотрения перечень первоочередных проблемных вопросов градостроительной деятельности, сообщает пресс-служба мэрии.

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#мэрия

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Комментарии
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  • Иль де Франс

    Иль де Франс
    3 часа назад

    видимость движухи-с теми же потёртыми лицами

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    3 часа назад

    Ничего себе – "общественный Совет" – одни «начальники»: генеральный директор, председатель, директор, руководитель, зам.начальника управления, первый зам.мэра… Может быть так честно и назвать Совет руководителей по градостроительству? )))

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    Совет по отжатию земли у города

  • lev4ik

    lev4ik
    2 часа назад

    Да уж,паскудненький Совет получился...Кто формировал-то?

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    lev4ik

    Да уж,паскудненький Совет получился...Кто формировал-то?



  • Страж_цитадели

    Страж_цитадели
    2 часа назад

    Маловато народу, надо побольше архитекторов туда, и застройщиков тоже для них это актуально.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад



    До 20 декабря 2019 года участники Общественного совета и представители администрации Благовещенска должны сформировать

    для рассмотрения перечень первоочередных проблемных вопросов градостроительной деятельности, сообщает пресс-служба мэрии.



    И вот вам первый каверзный ВОПРОС: Кто дал разрешение, кто принимал и подписывал документы на строительство дома по ул. Воронкова, дом 10 ??7. тем самым лишив возможности в будущем продлить ул. Студенческую до Чигири и разгрузить выезды с Чигири в микрорайоне?

    И 2 ..... кто давал разрешения строить склады-магазины по Новотроицкому шоссе и ул. Центральной в Чигирях, тем самым лишив возможности в будущем соединить ул. Центральная с ул. Школьная и совсем разгрузить все дороги с Чигири.

    Вот вначале порешайте их 2 ... и спросите - кто этот мудрый градостроительный архитектор, который испоганил всё что можно и закрыл все проезды в Чигири и что теперь можно сделать кроме как плакать?

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Кто дал разрешение строить дом, которого сейчас адрес: Пушкина, 100, на месте стадиона? Кто построил до на месте стадиона? Кто строит ещё один дом рядом? Уж не радетель спорта?

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    Adolf

    Кто дал разрешение строить дом, которого сейчас адрес: Пушкина, 100, на месте стадиона? Кто построил до на месте стадиона? Кто строит ещё один дом рядом? Уж не радетель спорта?



    а 2 ГИС сразу на этот вопрос отвечает от 50000 кв.м))) и застройщика пишет

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    А где архитекторы-то? О_О

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