Эксперты-политики пророчат смену мэра Владивостока

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Авторы этого политического прогноза связывают возможную отставку мэра Владивостока Олега Гуменюка с недавним визитом полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева. В списке причин – появление новых политических игроков.

Фото: primamedia.ru

«В публичном поле сразу же в день визита Юрия Трутнева была развёрнута информационная кампания по дискредитации Олега Гуменюка, которая развивалась в несколько этапов. Изначально в медиа попала информация об участии в дорожной сфере сыновей Гуменюка, которые, якобы, буквально на каждом углу кричали о своём "семейном подряде" в дорожной сфере. В дальнейшем на крупнейшем региональном ресурсе Vl.ru произошёл более серьёзный слив информации о том, что в схеме замены бордюров во Владивосток участвовала ранее связанная с мэром компания ООО "Реновация". Более того, по информации инсайдеров, стало известно, что часть контрактов была отдана ещё ряду компаний под эгидой ЧС, объявленного в городе, что может обернуться для мэра самым негативным раскладом (в своё время вице-губернатор С. Сидоренко попал под уголовное дело при аналогичных обстоятельствах)», – пишут в приморских телеграм-каналах.

Эксперты считают, что не только мэр Владивостока потеряет свою должность, но и глава Хасанского района Приморья Иван Степанов. Точных сроков не называют, но предполагают, что смена власти произойдёт после муниципальной территориальной реформы, когда район станет частью округа.

