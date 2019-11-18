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18ноября
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сегодня, 12:34 4

Эксперты-политики пророчат смену мэра Владивостока

Эксперты-политики пророчат смену мэра Владивостока
Фото: Амур.инфо

Приморский край ждет ротация глав муниципальных образований. Смену власти эксперты ожидают не только на уровне районов, но и в самом Владивостоке, сообщает Vostok.Today.

Авторы этого политического прогноза связывают возможную отставку мэра Владивостока Олега Гуменюка с недавним визитом полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева. В списке причин – появление новых политических игроков.

Фото: primamedia.ru

«В публичном поле сразу же в день визита Юрия Трутнева была развёрнута информационная кампания по дискредитации Олега Гуменюка, которая развивалась в несколько этапов. Изначально в медиа попала информация об участии в дорожной сфере сыновей Гуменюка, которые, якобы, буквально на каждом углу кричали о своём "семейном подряде" в дорожной сфере. В дальнейшем на крупнейшем региональном ресурсе Vl.ru произошёл более серьёзный слив информации о том, что в схеме замены бордюров во Владивосток участвовала ранее связанная с мэром компания ООО "Реновация". Более того, по информации инсайдеров, стало известно, что часть контрактов была отдана ещё ряду компаний под эгидой ЧС, объявленного в городе, что может обернуться для мэра самым негативным раскладом (в своё время вице-губернатор С. Сидоренко попал под уголовное дело при аналогичных обстоятельствах)», – пишут в приморских телеграм-каналах.

Эксперты считают, что не только мэр Владивостока потеряет свою должность, но и глава Хасанского района Приморья Иван Степанов. Точных сроков не называют, но предполагают, что смена власти произойдёт после муниципальной территориальной реформы, когда район станет частью округа.

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#городская власть #Дальний Восток #политика

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Предсказуемо...



    ~~В списке причин – появление новых политических игроков.



    Городам нужны руководители-хозяйственники, а они лепят туда каких-то игроков.

    Нашли игрушку...

  • inoy

    inoy
    42 минуты назад

    нас интересует город Б.

  • V.M.

    V.M.
    40 минут назад

    а городу Б тоже



    нужны руководители-хозяйственники,

  • Oldlord

    Oldlord
    35 минут назад

    V.M.

    а городу Б тоже



    нужны руководители-хозяйственники,





    Хм...



    У нас есть теоретик один...



    Может быть пожертвуем его в город В? )



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