Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:56 3

Амурский фермер почти в 2 раза увеличил поголовье коров благодаря сельхозгранту

Амурский фермер почти в 2 раза увеличил поголовье коров благодаря сельхозгранту
Фото: pixabay.com

Двенадцать нетелей молочного направления приехали в крестьянско-фермерское хозяйство села Успеновка Завитинского района. Грант на их приобретение владелец КФХ получил в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и производства Амурской области».

Доставка осуществлялась специализированным автотранспортом из Благовещенского района. Разместили нетелей в подготовленные помещения с соблюдением ветеринарных требований. До этого у фермера было 13 голов, сейчас поголовье насчитывает 25.

По информации амурского правительства, государственная поддержка оказывается амурским аграриям и по другим направлениям. Региональные власти стараются поддержать сельское хозяйство. Для этого предусмотрены различные субсидии, например, на уплату страховых премий или закупку семян. На это выделяются средства из областного бюджета в ходе региональной программы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства». Также сельхозтоваропроизводителям полагаются возмещения затрат в рамках подпрограмм «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области», «Развитие мясного скотоводства», «Развитие молочного скотоводства», «Поддержка племенного дела, селекции семеноводства», «Техническая и технологическая модернизация», «Устойчивое развитие сельских территорий» и «Развитие овощеводства открытого и защищённого грунта и семенного картофелеводства».

Ещё одна грантовая поддержка положена начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам. Она оказывается в Приамурье 7 лет. За время действия программы поддержку получило 162 КФХ. С 2012 по 2018 годы реализации программы гранты получила 41 семейная животноводческая ферма и 121 КФХ. В основном это были фермеры из Благовещенского района – 18 человек, из Завитинского – 15, Ивановского – 14, Зейского – 12. Чуть меньше в Константиновском районе – 10 и по 9 грантов в Октябрьском и Михайловском районах. Как показывает практика, в год в области гранты получают более 20 фермеров.

Губернатор Приамурья Василий Орлов в своём докладе при подведении итогов работы за год отметил, что объём производства в хозяйствах региона составил 44,5 миллиарда рублей. Он поставил задачу перед амурскими аграриями модернизировать сельхозпроизводства.

Правительство области планирует предоставить государственную поддержку в приобретении ежегодно 500 тракторов и 350 зерноуборочных комбайнов, сообщает пресс-служба амурского правительства.

Просмотров всего: 353

#сельское хозяйство

распечатать


Общество 6

В Амурской области больше 300 гектаров земли сдали в аренду без торгов
Общество 7

В двух районах Амурской области завершилась уборка сои
Общество 23

Более 780 тысяч тонн сои собрали аграрии с амурских полей
Общество 1

В Амурской области работает японская бизнес-миссия: гостей интересует соя
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~Он поставил задачу перед амурскими аграриями модернизировать сельхозпроизводства.



    Какой у нас мудрый Губер!

    А что такое деньги и откуда их взять он знает?

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    Была 1 корова, купил еще 2 - в итоге, поголовье увеличилось на 200%... В 3 раза! Статистика!

  • Тахографист

    Тахографист
    1 час назад

    Oldlord



    ~~Он поставил задачу перед амурскими аграриями модернизировать сельхозпроизводства.



    Какой у нас мудрый Губер!

    А что такое деньги и откуда их взять он знает?



    ему чего в Москве сказали, то он и передал)))

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь