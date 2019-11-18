Амурский фермер почти в 2 раза увеличил поголовье коров благодаря сельхозгранту

Двенадцать нетелей молочного направления приехали в крестьянско-фермерское хозяйство села Успеновка Завитинского района. Грант на их приобретение владелец КФХ получил в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и производства Амурской области».

Доставка осуществлялась специализированным автотранспортом из Благовещенского района. Разместили нетелей в подготовленные помещения с соблюдением ветеринарных требований. До этого у фермера было 13 голов, сейчас поголовье насчитывает 25.

По информации амурского правительства, государственная поддержка оказывается амурским аграриям и по другим направлениям. Региональные власти стараются поддержать сельское хозяйство. Для этого предусмотрены различные субсидии, например, на уплату страховых премий или закупку семян. На это выделяются средства из областного бюджета в ходе региональной программы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства». Также сельхозтоваропроизводителям полагаются возмещения затрат в рамках подпрограмм «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области», «Развитие мясного скотоводства», «Развитие молочного скотоводства», «Поддержка племенного дела, селекции семеноводства», «Техническая и технологическая модернизация», «Устойчивое развитие сельских территорий» и «Развитие овощеводства открытого и защищённого грунта и семенного картофелеводства».

Ещё одна грантовая поддержка положена начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам. Она оказывается в Приамурье 7 лет. За время действия программы поддержку получило 162 КФХ. С 2012 по 2018 годы реализации программы гранты получила 41 семейная животноводческая ферма и 121 КФХ. В основном это были фермеры из Благовещенского района – 18 человек, из Завитинского – 15, Ивановского – 14, Зейского – 12. Чуть меньше в Константиновском районе – 10 и по 9 грантов в Октябрьском и Михайловском районах. Как показывает практика, в год в области гранты получают более 20 фермеров.

Губернатор Приамурья Василий Орлов в своём докладе при подведении итогов работы за год отметил, что объём производства в хозяйствах региона составил 44,5 миллиарда рублей. Он поставил задачу перед амурскими аграриями модернизировать сельхозпроизводства.

Правительство области планирует предоставить государственную поддержку в приобретении ежегодно 500 тракторов и 350 зерноуборочных комбайнов, сообщает пресс-служба амурского правительства.