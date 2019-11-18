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18ноября
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сегодня, 11:53 0

Первый каток в Благовещенске откроется 23 ноября

Первый каток в Благовещенске откроется 23 ноября
Фото: Архив Амур.инфо

23 ноября на стадионе «Юность» стартует сезон проката коньков на территории хоккейной коробки. Открытие состоится в 12:00. Кататься можно и на своих коньках.

Традиционно, в честь открытия зимнего сезона пройдут «Веселые старты». Начало в 13:00. Участников ожидают сладкие подарки, а победителя – безлимитный месячный абонемент на бесплатное посещение катка.

Стоимость проката по сравнению с прошлым годом не изменилась. Дети до 7 лет могут приходить на каток со своими коньками и кататься бесплатно. Для остальных стоимость посещения – 80 рублей. Время катания не ограничено. Прокат коньков детям до 7 лет – 50 рублей, а старше и взрослым – 100 рублей в час.

Каток на территории спортивного комплекса работает в выходные и праздничные дни с 12:00 до 20:00, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Благовещенске этой зимой будут работать около 60 ледовых площадок. На Амур.инфо опубликованы адреса, график их работы и стоимость услуг.

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#дети #спорт

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