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18ноября
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сегодня, 11:51 5

Более 100 единиц спецтехники устраняют последствия снегопада на дорогах Приамурья

Более 100 единиц спецтехники устраняют последствия снегопада на дорогах Приамурья
Фото: mintrans.amurobl.ru

Более 100 единиц спецтехники занимаются устранением последствий сильнейшего снегопада на дорогах Амурской области. В центральных и южных районах дорожники вывели спецтехнику на трассы ночью.

«Дорожные организации работы производят в круглосуточном режиме. Снег начался около часа ночи, подрядчики приступили к выполнению работ по зимнему содержанию дорог. В северных районах пасмурно, но снега еще нет. На данный момент на амурских региональных трассах задействовано более 100 единиц спецтехники, обстановка на дорогах сложная, но перерывов в движении транспорта нет, автобусное сообщение сохранено и выполняется на всех межмуниципальных маршрутах», – рассказал и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства области Валерий Ухов.

Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона пишет, что министерством организовано оперативное взаимодействие со службами МЧС и ГИБДД, автовокзалами, обеспечивающими перевозку пассажиров.

«Дорожными службами усилен контроль за состоянием проезжей части, особое внимание уделяется сложным спускам и подъемам. Для расчистки дорог от снега у подрядчиков имеется весь необходимый запас производственных мощностей, на складах заготовлен необходимый запас песко-солевой смеси, реагентов, снегоуборочной техники», – рассказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко.

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#погода #снегопад #транспорт

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Комментарии
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  • valentinoo

    valentinoo
    1 час назад

    А где ночью были?

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    Вранье! Пенсионеристый мэр опять врёт и заставляет врать свою пресс-службу! Вот фото, сделанные в период 11:00-12:00. Напомню, снег пошел с вечера...

    улица Ленина... Люди сами протоптали...

    У белого дома, конечно, почистили...

    Чистят самые людные места города, нужные пешеходам. Сквер у белого дома, к примеру. Выглянет чиновник, а внизу все поскребли, мэр справляется со своими обязанностями...

    Какого фига тогда накануне собирались, что-то планировали, задания получали???

  • Тигрик

    Тигрик
    57 минут назад

    "...на складах заготовлен необходимый запас песко-солевой смеси, реагентов, снегоуборочной техники»...

    Вот какие запасливые жадины. Хоть перекресточки бы посыпали.Дороги уже не прошу...

  • Izya

    Izya
    52 минуты назад

    Это про область говорят. А не про город.

  • inoy

    inoy
    5 минут назад

    что такое 100 единиц для области????

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