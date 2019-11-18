Более 100 единиц спецтехники устраняют последствия снегопада на дорогах Приамурья

Фото: mintrans.amurobl.ru

Более 100 единиц спецтехники занимаются устранением последствий сильнейшего снегопада на дорогах Амурской области. В центральных и южных районах дорожники вывели спецтехнику на трассы ночью.

«Дорожные организации работы производят в круглосуточном режиме. Снег начался около часа ночи, подрядчики приступили к выполнению работ по зимнему содержанию дорог. В северных районах пасмурно, но снега еще нет. На данный момент на амурских региональных трассах задействовано более 100 единиц спецтехники, обстановка на дорогах сложная, но перерывов в движении транспорта нет, автобусное сообщение сохранено и выполняется на всех межмуниципальных маршрутах», – рассказал и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства области Валерий Ухов.

Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона пишет, что министерством организовано оперативное взаимодействие со службами МЧС и ГИБДД, автовокзалами, обеспечивающими перевозку пассажиров.

«Дорожными службами усилен контроль за состоянием проезжей части, особое внимание уделяется сложным спускам и подъемам. Для расчистки дорог от снега у подрядчиков имеется весь необходимый запас производственных мощностей, на складах заготовлен необходимый запас песко-солевой смеси, реагентов, снегоуборочной техники», – рассказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко.