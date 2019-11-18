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18ноября
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сегодня, 11:43 10

В Благовещенске перекрыли часть улицы Калинина

В Благовещенске перекрыли часть улицы Калинина
Фото: Администрация Благовещенска

В Благовещенске перекрыт участок улицы Калинина между Тенистой и кольцевой развязкой. Там демонтируют старые опоры. Автомобилистов просят пользоваться объездными путями.

Об этом сообщает администрация Благовещенска в своем инстаграм-аккаунте.

«Сегодня в связи с проведением работ по демонтажу старых опор ограничено движение транспортных средств на участке улицы Калинина между Тенистой и кольцевой развязкой. Уважаемый водители, погодные условия сегодня непростые, будьте внимательны и аккуратны, по возможности выбирайте альтернативные маршруты для движения», – говорится в публикации.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Иль де Франс

    Иль де Франс
    1 час назад

    нашли когда ремонтировать-другого времени не нашли

  • Н.В.

    Н.В.
    1 час назад

    лето красное пропели , оглянуться не успели как зима катит в глаза

  • Димидыч

    Димидыч
    1 час назад

    Мало проблем на дорогах - давайте еще добавим. Бабе Вале пора на пенсию.

  • витек

    витек
    1 час назад

    Руководители - дебилы конкретные, такие погодные условия, а они все план по деньгам гонят. У них нет разума, а у мэра и его замов он есть?

  • Димидыч

    Димидыч
    1 час назад



    Бабе Вале 64 года - думать в таком возрасте можно только о внуках и пенсии

  • ay

    ay
    55 минут назад

    Иль де Франс

    нашли когда ремонтировать-другого времени не нашли



    демонтировать начали даже не сегодня. четыре дня назад уже ковырялись. а зачем? а чтоб потомки не задавали глупых неудобных вопросов: "а куда у вас троллейбусные контактные сети подевались?" красиво было.

  • Izya

    Izya
    51 минута назад

    витек

    Руководители - дебилы конкретные, такие погодные условия, а они все план по деньгам гонят. У них нет разума, а у мэра и его замов он есть?



    Гм. по каким деньгам?? Снег не убирают??

  • Oldlord

    Oldlord
    46 минут назад

    Блин...

    Все такие умные, все знают, кто виноват и что делать!

    А как баллотироваться на должность Мэра, так никого не дозовёшься.

  • inoy

    inoy
    39 минут назад

    ну прям))) есть там свои рукастые)))

  • inoy

    inoy
    38 минут назад

    Имамеев наверное уже на низком старте)))

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