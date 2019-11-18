В Благовещенске перекрыли часть улицы Калинина

Фото: Администрация Благовещенска

В Благовещенске перекрыт участок улицы Калинина между Тенистой и кольцевой развязкой. Там демонтируют старые опоры. Автомобилистов просят пользоваться объездными путями.

Об этом сообщает администрация Благовещенска в своем инстаграм-аккаунте.

«Сегодня в связи с проведением работ по демонтажу старых опор ограничено движение транспортных средств на участке улицы Калинина между Тенистой и кольцевой развязкой. Уважаемый водители, погодные условия сегодня непростые, будьте внимательны и аккуратны, по возможности выбирайте альтернативные маршруты для движения», – говорится в публикации.