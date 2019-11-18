Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:27 1

Амурчанам предлагают участвовать в новогодней акции по списанию пени

Амурчанам предлагают участвовать в новогодней акции по списанию пени
Фото: Амур.инфо

АО «Дальневосточная генерирующая компания» и ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» проведут для своих клиентов совместную акцию по списанию пени «В новый год без долгов». Энергетики предлагают потребителям погасить задолженность за услуги тепло-, электроснабжения и горячего водоснабжения и сэкономить на оплате штрафных санкций.

В акции могут принять участие клиенты АО «ДГК» и ПАО «ДЭК» в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области. Сумма начисленной пени будет списана тем потребителям, которые до 25 декабря 2019 года: полностью погасят задолженность на 1 ноября 2019 года перед АО «ДГК» за тепло, горячую воду и оплатят текущие начисления в единой квитанции, полученной в декабре 2019 года; полностью погасят задолженность на 1 ноября 2019 года перед ПАО «ДЭК» за электроэнергию, оплатят текущие начисления ноября и рекомендуемый платеж за декабрь 2019 года в единой квитанции, полученной в декабре 2019 года.

Обязательным условием акции является наличие информации о персональных данных потребителя (идентификаторах: страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), которые могут быть предоставлены в копиях очно или по электронной почте.

Клиентам, выполнившим условия акции, будет списана пеня, начисленная за несвоевременную оплату услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения и электроснабжения, за исключением пени, взысканной в судебном порядке. Факт списания пени потребители увидят в единых квитанциях, которые они получат в январе 2020 года.

Акция пройдет с 1 декабря 2019 года по 25 декабря 2019 года. Оплатить квитанции можно по ссылке, сообщается на сайте ДЭК.

Просмотров всего: 980

#энергетика

распечатать


Общество 3

В Амурской области появился новый экологический маршрут
Общество

В Благовещенске обновят более 14 километров сетей наружного освещения
Общество 4

«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»
Происшествия 1

В Благовещенске установили причину аварии на электросетях
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Allenga

    Allenga
    2 часа назад

    Ненавязчиво подготовить базу для конфискации авто в счет будущей неоплаты пени)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь