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18ноября
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сегодня, 12:11 11

В Благовещенске не состоялось 6 конкурсов на отлов бродячих собак

В Благовещенске не состоялось 6 конкурсов на отлов бродячих собак
Фото: pixabay.com

Шесть аукционов на отлов, транспортировку, учет и содержание безнадзорных животных, объявленных администрацией Благовещенска в октябре этого года, не состоялись. Планировалось отловить и содержать 3 сотни бродячих собак. Общая сумма несостоявшихся контрактов – 3,3 миллиона рублей.

8 ноября мэрия объявила еще 2 подобных аукциона. Первый – на оказание услуг по содержанию и учету безнадзорных животных. Цена контракта – 1 463 312 рубля. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, срок содержания в приюте одной особи составляет до 25 дней.

Второй аукцион – на отлов и транспортировку безнадзорных животных на территории городского округа Благовещенск. В графе «Об объекте закупки» значится, что одна отловленная собака будет стоить 1 789,89 рубля. Общая стоимость контракта – 447 472,5 рубля. На эту сумму планируется убрать с улиц 250 бродячих собак.

Ранее аукцион на оказание услуг по содержанию и учету безнадзорных собак объявляло ГСТК. На регулирование численности животных организация выделяла внебюджетные деньги – 1,2 миллиона рублей. Однако ни одной заявки на участие в этом конкурсе не было подано. Аукцион признали несостоявшимся.

Как сообщало Амур.инфо, в мае 2019 года аукцион на содержание 46 бездомных собак выиграли зоозащитники – фонд «Горячие сердца». Согласно контракту, собак должны содержать до 27 декабря 2019 года. На эти цели было выделено 809 тысяч рублей. Кроме этого, в мае 2019 года ГСТК заключило договор на отлов собак с представителем общественной организации «Остров спасения».

Благовещенцы, которым мешают бездомные собаки, должны обращаться в управление ЖКХ города Благовещенска.

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#животные #мэрия #финансы

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Никто больше не хочет повторить судьбу Золотарёва!

  • Bender

    Bender
    1 час назад

    Вот пусть всякие феи и прочие полоумные бабы забирают псин с улиц себе домой.

  • Страйкер

    Страйкер
    58 минут назад

    не состоялось на отлов, состоится на отстрел

  • холостяк

    холостяк
    34 минуты назад

    Oldlord

    Никто больше не хочет повторить судьбу Золотарёва!



    Черт, Я хотел участвовать, просто как с Золотаревым уже не прокатит, на садовом участке держать 100-300 собак. А к себе домой в однушку на 9 этаж конечно прикольно, да и детям будет с кем играться, вот только соседи наверное будут против? Я так понимаю если контракт на содержание 300 собак ни кто не выиграл значит и отлова не будет? Иначе одни наловят а девать куда? Честно только 2 Зоо защитные организации могут позволить по месту разместить 100-300 собак. К тому же нужно построить за свой счет будки, вольеры. На личные деньги такую роскошь ни кто не сможет. У всех долги перед клиниками. Поэтому нужен муниципальный приют.

  • холостяк

    холостяк
    32 минуты назад

    Bender

    Вот пусть всякие феи и прочие полоумные бабы забирают псин с улиц себе домой.



    Так оно так и есть, и бюджет остался и собаки у волонтеров полным полно.

  • холостяк

    холостяк
    26 минут назад

    Страйкер

    не состоялось на отлов, состоится на отстрел



    Начнутся отстрелы, начнутся уголовные дела. Правда пока фед закон не действует в полную силу. Не хотите 5 лет отсидеть за бездомных собачек?

    Ну со стрелками у нас все в порядке и не только по собакам …..

  • Oldlord

    Oldlord
    25 минут назад

    холостяк


    А к себе домой в однушку на 9 этаж


    Хм...



    А не так давно писал, что в частном домике живёшь...



    Привиделось?



  • холостяк

    холостяк
    23 минуты назад

    Страйкер

    не состоялось на отлов, состоится на отстрел



    Хорошая у вас логика. Проблемы решать отстрелами? Один уже в колледже решил проблемы…

  • холостяк

    холостяк
    16 минут назад

    Oldlord

    холостяк


    А к себе домой в однушку на 9 этаж


    Хм...

    А не так давно писал, что в частном домике живёшь...

    Привиделось?



    Сам живу на Гавайях на белоснежной яхте. Государство выплатила деньги за ветхое жилье, да на беспризорных собаках деньги поднял ШУТКА. А то некоторые шуток не понимают.

    А так да есть свой домик если во время зимы не развалится вода в подполье до сихпор.

  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад

    холостяк

    Oldlord

    холостяк


    А к себе домой в однушку на 9 этаж


    Хм...

    А не так давно писал, что в частном домике живёшь...

    Привиделось?



    Сам живу на Гавайях на белоснежной яхте. Государство выплатила деньги за ветхое жилье, да на беспризорных собаках деньги поднял ШУТКА. А то некоторые шуток не понимают.

    А так да есть свой домик если во время зимы не развалится вода в подполье до сихпор.



    Повезло тебе!



    Город в выходные от жажды погибал, а у тебя вода в доме всегда. )



  • Страйкер

    Страйкер
    3 минуты назад

    холостяк
    Страйкер

    не состоялось на отлов, состоится на отстрел



    Хорошая у вас логика. Проблемы решать отстрелами? Один уже в колледже решил проблемы…


    Не нравится отстрел как вариант рассыпать изониазид у помоек

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