В Благовещенске не состоялось 6 конкурсов на отлов бродячих собак

8 ноября мэрия объявила еще 2 подобных аукциона. Первый – на оказание услуг по содержанию и учету безнадзорных животных. Цена контракта – 1 463 312 рубля. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, срок содержания в приюте одной особи составляет до 25 дней.

Второй аукцион – на отлов и транспортировку безнадзорных животных на территории городского округа Благовещенск. В графе «Об объекте закупки» значится, что одна отловленная собака будет стоить 1 789,89 рубля. Общая стоимость контракта – 447 472,5 рубля. На эту сумму планируется убрать с улиц 250 бродячих собак.

Ранее аукцион на оказание услуг по содержанию и учету безнадзорных собак объявляло ГСТК. На регулирование численности животных организация выделяла внебюджетные деньги – 1,2 миллиона рублей. Однако ни одной заявки на участие в этом конкурсе не было подано. Аукцион признали несостоявшимся.

Как сообщало Амур.инфо, в мае 2019 года аукцион на содержание 46 бездомных собак выиграли зоозащитники – фонд «Горячие сердца». Согласно контракту, собак должны содержать до 27 декабря 2019 года. На эти цели было выделено 809 тысяч рублей. Кроме этого, в мае 2019 года ГСТК заключило договор на отлов собак с представителем общественной организации «Остров спасения».

Благовещенцы, которым мешают бездомные собаки, должны обращаться в управление ЖКХ города Благовещенска.