Евгения Медведва сравнила себя с Алиной Загитовой

«Загитова говорит, что катается для удовольствия? Я, когда выхожу на лед, тоже получаю удовольствие, потому что люблю фигурное катание, но в то же время это не просто для фана – это моя работа. Я двукратный чемпион мира, поэтому не должна кататься плохо», – цитирует 19-летнюю Медведеву «Газета.ру».

На Гран-при в Москве Медведева впервые за длительное время поразила поклонников, исполнив идеальное катание. Многие, в том числе и Илья Авербух заметили, что Женя вновь обрела себя.

«Женя нашла себя, успокоилась и показывает очень хорошие выступления. Основная проблема заключается в том, что для победы уже недостаточно показывать то, что ты делала несколько лет назад. Нужно идти вперед и учить сложные прыжки, насколько удастся, и ведь все реально, никто не говорит, что это невозможно. Мы счастливы, что снова наблюдаем ту Женю, которую видели раньше, но ей уже недостаточно этого, чтобы обыгрывать соперниц», — цитирует Авербуха News.sportbox.ru.

На это Евгения ответила, что хочет сохранить здоровье, а не прыгать на сломанных костях. «Учу ли я четверной? Мне, признаться, немного надоел этот вопрос. Для меня главное – сохранить здоровье, а не прыгать на сломанных костях. Тело у меня хрупкое, нужно следить, во сколько ем и ложусь спать. Конечно, хочу выучить четверной сальхов, но пока не хочется открывать тренировочный процесс», – ответила Медведева в интервью для Eurosport.ru.

Двукратная чемпионка мира безошибочно исполнила обе программы и набрала в сумме 225,76 балла, установив личный рекорд на Гран-при в Москве. Но даже этого ей не хватило для победы. Евгению опередила 15-летняя Александра Трусова, которая сумела сделать два четверных прыжка и совершила ряд падений в программе.

В финал Гран-при Медведева попасть не смогла. Евгения была лишь пятой на Skate Canada, а 20 очков за два этапа (7 в Канаде и 13 в Москве) для выхода в финал ей не хватило. В финал уже попали одиночницы Александра Трусова и Анна Щербакова. Среди мужчин-одиночников от России прошли Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Парное фигурное катание представят Александра Бойкова – Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина – Никита Кацалапов.

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в Италии. Попасть в финал еще могут Алена Косторная, Алина Загитова, Макар Игнатов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Степанова и Иван Букин. Их участие в Гран-при зависит от результатов, которые они покажут в Японии с 22 по 24 ноября.