Битвы роботов, сражения физиков и химиков: в Амурской области прошел научный уикенд

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В течение трех дней – с 15 по 17 ноября – в двух амурских городах, Благовещенске и Свободном, проходили фестивали «Я люблю науку» и Фестиваль актуального научного кино (ФАНК). Все желающие могли увидеть бои роботов, состязания между физиками и химиками, научно-популярные фильмы и многое другое.

«Мы проводили фестиваль уже 14 раз в самых разных городах России – в тех регионах, где присутствует СИБУР. Это Тюмень, Томск, Ноябрьск, Нижневартовск, Уфа, Благовещенск в Башкирии, Дзержинск, Кстово, Нягань. Все наши площадки нацелены на то, чтобы показать детям, что наука – это интересно. Причем, наш фестиваль по-своему будет полезен любому: обычный ребенок откроет для себя мир прикладных наук, а, если он уже интересуется естественными науками, то здесь он получит более глубокие знания», – рассказала Оксана Диордиева, организатор фестиваля «Я люблю науку».

Площадки фестиваля «Я люблю науку» в Благовещенске были организованы на базе Амурского областного дома народного творчества. Школьники ставили опыты в «Открытой лаборатории полимеров», решали практические задачи и создавали сложные модели на площадке «Наглядной математики», учились рисовать 3D-ручкой. На большом столе проходили состязания роботов: команды по три человека с помощью миниатюрных машин собирали контейнеры – кто больше.

В большом зале АОДНТ можно было увидеть битву физиков и химиков, которые с помощью зрелищных экспериментов стремились доказать, чья наука интереснее, полезнее, весомее. Зрителям продемонстрировали опыты с огнем, жидким азотом, высокотемпературными сверхпроводниками, трансформатором Тесла и вакуумным взрывом.

В рамках фестиваля также работали площадки: «Роботизированный склад LEGO», квест «Таблица Менделеева», конструктор «Самоопирающиеся конструкции», зона VR-очков. Для учащихся средних с старших классов были организованы квест «Экологическая история» и экоурок «Вторая жизнь пластика». Участникам научного уикенда были показаны несколько фильмов.

Уикенд завершился научным стендапом – Science Slam. Пятеро молодых ученых с юмором рассказали о реальных открытиях в разных областях науки. Для участия в научном стендапе в Благовещенск приехали участники из Хабаровска. Победителя слэма определяли зрители – громкостью аплодисментов. Лидером стала заместитель директора по научной работе Амурского филиала Ботанического сада-института ДВО РАН, кандидат биологических наук Анна Воробьева с темой «Спасательная операция «Папоротник».

«В таком формате я выступала впервые. Он помогает учёным стать понятными народу. Так что задумка научного стендапа – это очень круто! Моё исследование связано со спасением редких видов папоротников, которые есть на территории Амурской области. В лаборатории с коллегами создали условия для размножения папоротников. Один из следующих этапов исследования – поселить молодые папоротнички на искусственную скалу в ботаническом саду. Надеюсь, что после выступления на Science Slam к нам, в ботанический сад придут жители Благовещенска и присоединятся к нашей "операции" », – рассказала Анна Воробьева.

В Свободном мероприятия научного уикенда были организованы на базе Амурского технического колледжа. Здесь работали кинозал, площадки по рисованию 3D-ручкой, сборке кубика Рубика, объемному (3D) модерированию, но не в виртуальном пространстве, а в настоящем – с помощью специальных трубочек. Кульминацией дня стало научное шоу с огнем, электричеством, с спецэффектами и развенчанием мифов и заблуждений. «Открытую лабораторию» разработал Алексей Иванченко – руководитель лаборатории физики Политехнического музея, изобретатель, инженер-конструктор, телеведущий̆, ведущий постановщик шоу в жанре Sciencetainment (развлекательная наука) в России, разработчик экспериментов телепрограммы «Галилео», создатель десятков запатентованных изобретений, сообщает пресс-служба ОСП ООО «СИБУР» в Благовещенске.

«Такие мероприятия очень полезные и нужные. Они популяризируют науку, здесь используется совершенно иной подход по сравнению с традиционным преподаванием предметов. Он позволяет взглянуть на многие привычные вещи с другой стороны. (...)», – отметила классный руководитель 5-го класса гимназии № 9 города Свободный Оксана Бахтиярова.