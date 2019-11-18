Снегопад в Благовещенске побил рекорд дня

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«В Благовещенске выпало 7 миллиметров осадков. Это 50 % месячной нормы ноября и это самое большое количество осадков, которое когда-либо выпадало на эту дату. То, что мы называем рекордом этого дня. Прежний рекорд был всего 4 миллиметра», – сообщила начальник отдела метеопрогнозов Амурского гидрометцентра Светлана Казачинская службе новостей «Авторадио – Благовещенск».

«Идет у нас снег преимущественно в центральных и южных районах. В Константиновке и Пояркове выпало 8 миллиметров осадков. В Свободном и Белогорске – до 3-х. В Архаре – 6», – рассказала ИА «Амур.инфо» дежурный метеоролог Амурского гидрометцентра.

По словам метеоролога, снегопад продолжится в течение сегодняшнего дня. Возможно, снег будет идти и ночью.