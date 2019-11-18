Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:46 5

Снегопад в Благовещенске побил рекорд дня

Снегопад в Благовещенске побил рекорд дня
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске за ночь 18 ноября выпало 7 миллиметров осадков. Это является половиной месячной нормы ноября для города и больше декадной нормы, составляющей 5 миллиметров. По словам синоптиков, также побит рекорд дня.

«В Благовещенске выпало 7 миллиметров осадков. Это 50 % месячной нормы ноября и это самое большое количество осадков, которое когда-либо выпадало на эту дату. То, что мы называем рекордом этого дня. Прежний рекорд был всего 4 миллиметра», – сообщила начальник отдела метеопрогнозов Амурского гидрометцентра Светлана Казачинская службе новостей «Авторадио – Благовещенск».

«Идет у нас снег преимущественно в центральных и южных районах. В Константиновке и Пояркове выпало 8 миллиметров осадков. В Свободном и Белогорске – до 3-х. В Архаре – 6», – рассказала ИА «Амур.инфо» дежурный метеоролог Амурского гидрометцентра.

По словам метеоролога, снегопад продолжится в течение сегодняшнего дня. Возможно, снег будет идти и ночью.

Просмотров всего: 1622

#погода #снегопад

распечатать


Общество

Облачно и снежно: прогноз погоды в Амурской области на 19 ноября
Общество

Амур в районе Хэйхэ полностью покрылся льдом
Общество 5

Более 100 единиц спецтехники устраняют последствия снегопада на дорогах Приамурья
Общество 1

Амурскую область засыпает снегом: прогноз погоды на 18 ноября
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Иль де Франс

    Иль де Франс
    2 часа назад

    у вас всё рекордное-убирать снег не можете

  • Roker

    Roker
    2 часа назад

    Это прорыв.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    Зима должна быть снежной!!! Область живет!!!

  • inoy

    inoy
    14 минут назад

    рано конечно итоги подводят синоптики, снег то еще идет

  • Ян80

    Ян80
    10 минут назад

    Каждую зиму читаю новость об очередном рекорде осадков в виде снега)))

    Лишь бы оправдать свою беспомощность и бездействие по его расчистке.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь