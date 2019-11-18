Одного из пострадавших в ЧП в благовещенском колледже выпишут в ближайшие дни

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Сейчас он находится в отделении детской политравмы АОДКБ, динамика положительная. Другой – ещё в реанимации, состояние стабильное. Пациент, находящийся в БГКБ, также стабилен, в сознании. 18 ноября планируется его перевод в травматологическое отделение.

14 ноября 19-летний студент Даниил Засорин устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ. В результате – один человек погиб, трое получили ранения.