В Амурской области соревнуются «моржи» России и Китая

В Амурской области проходят международные соревнования по плаванию в холодной воде «Бурейская миля–2019». В спортивном состязании участвуют более 30 человек.

Пловцы в возрасте от 18 до 79 лет приехали из Китая, Благовещенска. Зеи, Райчихинска, Талакана, Якутстка, Красноярска и Комсомольска-на-Амуре. Им предлагают преодолеть как длинные, так и короткие дистанции. На набережной реки Буреи в посёлке Новобурейский они стартуют на 50, 100, 500 и 1 000 метров. Поэтому к участию приглашались только спортсмены или любители, у которых есть опыт плавания в холодной воде.

Участников «Бурейской мили» разделили на пять возрастных категорий: от 18 до 29 лет, от 30 до 45 лет, от 46 до 55 лет, от 56 до 69 лет, от 70 до 79 лет. В каждой из них судьи выберут победителей, которых наградят кубками и грамотами.