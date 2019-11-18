По делам о нарушениях при строительстве космодрома Восточный осудили 58 человек

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Следственный комитет РФ направил в суд в общей сложности 42 уголовных дела по нарушениям при строительстве космодрома Восточный. Осуждены 58 человек, расследование 12 дел продолжается. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

«Следователями Следственного комитета в суд направлено уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. В отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11 с половиной лет лишения свободы», – уточнили в СК.

ТАСС пишет, что сейчас продолжается расследование 12 уголовных дел по фактам хищений на космодроме Восточный, в том числе в отношении экс-директора главного военно-строительного управления № 6 Юрия Волкодава.

Ранее были осуждены бывший начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин. Только от действий Хризмана ущерб государству составил 5,2 миллиарда рублей. «Уже на стадии следствия государству возмещен ущерб в размере более 1,5 миллиарда рублей», – сообщили в СК.

11 октября президент России Владимир Путин заявил, что порядок на строительстве космодрома Восточный пока так и не удалось навести в полной мере, несмотря на десятки уголовных дел и приговоры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на тот факт, что всего было похищено 11 миллиардов рублей, из которых возвращены лишь 3,5 миллиарда. Ряд уголовных дел находится в производстве МВД.

Космодром Восточный в Амурской области – первый национальный космодром России гражданского назначения. Полномасштабные строительные работы по созданию его инфраструктуры и технологических объектов стартовали в 2012 году. Строительство космодрома сопровождалось многочисленными проблемами. По данным Генпрокуратуры, в 2014-2018 годах было выявлено 17 тысяч различных нарушений при создании Восточного, возбуждено 140 уголовных дел, а общий ущерб был оценен в 10 миллиардов рублей.