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Появилось видео драки между мужчиной и молодыми людьми в Благовещенске

Появилось видео драки между мужчиной и молодыми людьми в Благовещенске
Фото: кадр видео

В соцсетях появилось видео, где запечатлена драка между мужчиной и молодыми людьми в Благовещенске. Ранее сообщалось, что происшествие случилось вечером 16 ноября: нетрезвый амурчанин якобы пустил в ход нож.

На кадрах видно, что в руках у мужчины действительно был предмет, похожий на нож. В ходе стычки с молодым человеком он упал на лестнице. В дальнейшем парень отшвырнул предмет подальше.

По факту этого происшествия полиция проводит проверку.

«Всем скажу сразу – толком его не бил, просто удерживал, чтобы он последующих дел не натворил (...)», – такой комментарий появился к публикации в социальных сетях. По-видимому, его написал молодой человек, участвовавший в конфликте.

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#происшествия

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