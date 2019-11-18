Появилось видео драки между мужчиной и молодыми людьми в Благовещенске

Фото: кадр видео

На кадрах видно, что в руках у мужчины действительно был предмет, похожий на нож. В ходе стычки с молодым человеком он упал на лестнице. В дальнейшем парень отшвырнул предмет подальше.

По факту этого происшествия полиция проводит проверку.

«Всем скажу сразу – толком его не бил, просто удерживал, чтобы он последующих дел не натворил (...)», – такой комментарий появился к публикации в социальных сетях. По-видимому, его написал молодой человек, участвовавший в конфликте.