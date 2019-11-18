В Бордо украдены редкие вина на полмиллиона евро: обзор прессы

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Дмитрий Медведев признался, что занимался музыкой; немецкие психиатры считают, что шопоголизм – это психическое расстройство; грузчик из Новосибирска демонстрирует свою жизнь в интернете. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

Начну обзор с еженедельника «Панорама», где прочел заметки о встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с деятелями искусства и культуры. В ходе нее он признался, что во время учебы какое-то время занимался музыкой. Не буду придираться к слову «признался» – его ведь (свят, свят) не допрашивали, отмечу лишь, что после того, как худрук Мариинки Валерий Гергиев отметил потерю популярности хорового пения, Дмитрий Анатольевич рассказал, что пел, но вовремя ушел. Я долго раздумывал над ответом Гергиева. Цитирую его: «Тем не менее, то, что вы делали хоть какое-то время, сказалось в хорошем смысле, а не в плохом». Вот вы бы как этот ответ расценили – как похвалу, что вовремя перестал петь? Или как сожаление, что не продолжил? То есть он порадовался тому, что Медведев не стал певцом, или посожалел о том, что он стал премьер-министром?

Вам статья

Далее «Российская газета», в которой я опущу тему политики, поскольку здесь более интересна тема экономики. Здесь о том, что из личного погреба известного торговца винами из Бордо украли редкие вина примерно на полмиллиона евро. Возраст старых бутылок насчитывает несколько десятков лет, а самые старые датируются вообще началом прошлого века. Соседи, как ныне водится, ничего не заметили. А может быть, сами и своровали. Эксперты считают, что перепродать эти вина будет достаточно сложно, быстро их не спихнешь. С другой стороны, если воры и не продадут элитный алкоголь, то хоть сами насладятся марочными напитками. То есть сэкономят на покупке сами.

Очень интересно

На очереди публикация о здоровье. Читая «Мир новостей» вы можете примерить на себя выводы немецких специалистов-медиков – стоит ли причислять себя к людям с психическим расстройством или пока немного подождать. Так вот, немецкие психиатры отнесли к психическим расстройствам шопоголизм. Психиатры проанализировали данные нескольких тысяч пациентов, которые страдают из-за онлайн-шопинга. У них расстройство памяти, повышенная температура, дрожание рук, повышенная тревожность. Ну и т.д. Конечно, читая об этих симптомах, можно подумать, что медики изучали пациентов медвытрезвителей, но написано пером, что смотрели шопоголиков.

Летят утки

Что там у нас есть еще… Вот листаю журнал «Историк». Много интересных статей об исторических событиях, о личностях, оставивших след на страницах истории (потому и журнал имеет соответствующее название). Вот, например, публикация о В.И. Чапаеве. Пишут, что если бы не известный роман комиссара Фурманова да не легендарный фильм братьев Васильевых, да не анекдоты 70-х годов, его фигура была бы уже если не забыта совсем, то уж во всяком случае тронута печатью забвения. А с другой стороны, про непопулярных людей анекдоты не сочиняют. Вот кто мне назовет хоть один анекдот про сегодняшних? Впрочем, чтобы не отвлекаться, скажу лишь, что Василий Иванович был не самым лихим рубакой, на автомобиле ездил лучше, чем на коне, зато жену у Фурманова чуть не увел.

На посошок

А что на посошок? Чаще всего завершаю обзор «Комсомольской правдой». Вот и сегодня расскажу вам про новосибирского грузчика, который прославился не тем, что питается на 200 рублей в день (на большее денег не хватает, на работе платят копейки), не тем, что не имеет девушки (поскольку не на что в кино сводить), а тем, что выставляет свою сегодняшнюю жизнь напоказ в интернете, чтобы обратить внимание общества на то, как живут самые простые люди. Более 160 тысяч подписчиков он добился тем, что показывает свою продуктовую корзину – доширак, хлеб. Ну и как запивает молоком селедку. Судя по количеству подписчиков, не слабонервных людей у нас в стране хватает.