Амурскую область засыпает снегом: прогноз погоды на 18 ноября

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18 ноября в большинстве районов Амурской области идет сильный снег. Ветер северный, северо-западный – 7-12, местами с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха 8...13 градусов мороза. На севере – 10...15, местами –18...23.

В Благовещенске облачно, сильный снег. Северо-западный ветер дует со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит 11...13 градусов мороза. Местами на дорогах области и города снежный накат.

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Нина Гвоздкова