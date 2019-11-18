Начальник благовещенского ГИБДД просит автомобилистов минимизировать передвижения по городу

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Начальник ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» подполковник полиции Дмитрий Глущенко обратился к участникам дорожного движения. Он попросил водителей быть предельно внимательными за рулем и минимизировать передвижения по городу.

«В связи с осложнением погодных условий на территории Благовещенска и Благовещенского района, выпадением большого количества осадков в виде снега на дорогах образуются снежный накат и гололедица, поэтому необходимо соблюдать требования дорожных знаков, сигналов светофоров и регулировщика. Помните о соблюдении дистанции, выборе безопасного скоростного режима, обязательном использовании внешних осветительных приборов. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. По возможности минимизируйте свои передвижения по городу. В снегопад, даже небольшой, категорически не рекомендуется выезжать на летней или изношенной резине. Таким образом вы подвергаете опасности не только себя, но и других участников дорожного движения», – порекомендовал Дмитрий Павлович.