Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:58 17

Амурскую область накрыл снегопад (фото, видео)

Амурскую область накрыл снегопад (фото, видео)

В ночь с 17 на 18 ноября на территории Амурской области начался обильный снег. Снегопад продолжается. На дорогах – снежный накат, гололедица, плохая видимость. Видимость ухудшилась до 500-1 000 метров.

Снегопад в южные, центральные и местами в северные районы региона принес активный южный циклон. Непогоду прогнозировали сотрудники Амурского гидрометцентра. О том, что осадки могут создать проблемы на дорогах, предупреждали в областном управлении МЧС.

«Сложно уехать, автобусы битком», – жалуется возмущенная благовещенка Виктория.

«Дорожные заторы сегодня серьезнее, чем обычно в снег. Машину заносит. Чтобы добраться на работу потратил на 20 минут больше, чем обычно», – поделился благовещенец Александр.

Ранее администрация Благовещенска сообщала, что готовиться к приходу циклона дорожники начали еще накануне.

По информации мэрии, в ночь с 17 на 18 ноября на улицы Благовещенска вышли 11 подметально-уборочных машин, погрузчики, тракторы — всего более 30 единиц техники. С утра также направлена техника для механизированного заметания тротуаров, дорожные рабочие очищают остановки, заездные карманы, тротуары. Ведётся подсыпка перекрестков противогололедным материалом. ⠀

В течение дня будут вестись работы по основным городским магистралям: улицам Калинина, Ленина, 50-летия Октября, Чайковского, Октябрьской, Горького, Пионерской, Богдана Хмельницкого, Амурской, Пролетарской, Театральной, а также на Тенистой, Красноармейской, Шевченко, Пушкина, Лазо и другим, втором и третьем микрорайонах по Василенко, Студенческой, Кантемирова, Дьяченко, Воронкова, Новотроицкому шоссе до поворота на Чигири.⠀

Механизированное заметание ведётся и на улицах Магистральной, Текстильной кольцевых развязках, мосту через реку Зея, в Белогорье. Для подсыпки перекрёстков заготовлено более 2 тысяч тонн противогололедного материала.⠀

Управление по делам ГОЧС города Благовещенска рекомендует при подъеме или спуске по лестницам держаться за поручни и перила, быть аккуратными при переходе проезжей части дорог, переходить улицу только в обозначенных местах. ⠀

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГО ЧС Благовещенска: 202-112.

По вопросом очистки улиц города от снега рекомендуют обращаться в «ГСТК».

Просмотров всего: 977

#снегопад

распечатать


Общество 1

Начальник благовещенского ГИБДД просит автомобилистов минимизировать передвижения по городу

Общество 2

В Благовещенске серьезно задерживаются авиарейсы на прибытие и вылет

Общество 6

Уборка Благовещенска от снега стартовала ночью

Общество 11

Амурский министр просит водителей ограничить поездки на авто до улучшения погоды
Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Petta

    Petta
    1 час назад

    И что не чистит? Где дороги чистят? Может кто знает.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    наконец-то что то похожее на зиму))))

  • ay

    ay
    1 час назад

    inoy

    наконец-то что то похожее на зиму))))



    Так иесчо осень)

  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    Petta

    И что не чистит? Где дороги чистят? Может кто знает.



    написали же

    "На дороги должны были выйти 18 единиц спецтехники"

    график работы с 9.00 до 18.00

  • GnOmE

    GnOmE
    59 минут назад

    о как быстро новость подправили

  • ay

    ay
    54 минуты назад

    Petta

    И что не чистит? Где дороги чистят? Может кто знает.



    Тротуары чистят. Около учебных заведений точно тракторы носятся. Дороги ещё с ночи Зилами-Камазами скребут.

  • Лесная

    Лесная
    48 минут назад

    Отчитываются-то хорошо,а скребут конкретно-где?

  • Noir

    Noir
    42 минуты назад

    Лесная

    Отчитываются-то хорошо,а скребут конкретно-где?



    Новотроицкая - Кольцевая, человек 10 чистят пешеходные дорожки вокруг перекрестка совковыми лопатами (то еще зрелище). На снеговые лопаты видать денег нет.

  • ay

    ay
    41 минута назад

    Лесная

    Отчитываются-то хорошо,а скребут конкретно-где?



    Кузнечную точно шкрябали автоспецтехникой. Тротуары около Меда точно метут тракторами.

  • inoy

    inoy
    28 минут назад

    бедная улица Ленина в районе АДминистрации, ее же так всю счистят.... до грунта

  • Ser_86

    Ser_86
    24 минуты назад

    Красота на улице! Наконец-то дерьмо от собачников присыпало снежком. До весны чистота будет ;-)

  • ay

    ay
    19 минут назад

    inoy

    бедная улица Ленина в районе АДминистрации, ее же так всю счистят.... до грунта



    Не дай бохъ кто поскользнётся и руку сломает - поэтому "до дна".

  • ay

    ay
    18 минут назад

    Ser_86

    Красота на улице! Наконец-то дерьмо от собачников присыпало снежком. До весны чистота будет ;-)



    Собачники уже повели питомцев на выгул. Где ж тут до весны? Нам ночь простоять да день продержаться. В чистоте. От нечистот.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    8 минут назад

    ay
    inoy

    бедная улица Ленина в районе АДминистрации, ее же так всю счистят.... до грунта



    Не дай бохъ кто поскользнётся и руку сломает - поэтому "до дна".


    А дороги возле Травмпункта очистили?

  • DUNIAK

    DUNIAK
    6 минут назад

    «Дорожные заторы сегодня серьезнее, чем обычно в снег. Машину заносит. Чтобы добраться на работу потратил на 20 минут больше, чем обычно», – поделился благовещенец Александр. Коллапса не произошло, что за бред. Если б выпало хотя бы от 1 метра и выше снега, то можно было бы о чем то говорить. А сейчас даже чистить нечего

  • Иль де Франс

    Иль де Франс
    6 минут назад

    вы что?на святое посягаете?не фиг падать

  • Olivyeva

    Olivyeva
    5 минут назад

    МЭР города Благовещенск,

    Обратите своё внимание на дороги возле Травмпункта!

    Дороги там Горками, в снегопады и после покрываются льдом.

    Люди с травмами и на костылях ковыляют по льду.

    рискуя упасть и попасть под колёса проезжающих машин.

    Ибо ходить по льду СКОЛЬЗКО !

    Обозначенного пешеходного перехода к больнице нет,

    Пешеходных дорожек вдоль больницы нет, сплошная проезжая часть.

    Ну очень БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА там для людей.

    Кто проэктировал дорогу в этом месте?

    Почему дорогу там не чистят В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ?

Показать все (17) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь