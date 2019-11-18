Амурскую область накрыл снегопад (фото, видео)

В ночь с 17 на 18 ноября на территории Амурской области начался обильный снег. Снегопад продолжается. На дорогах – снежный накат, гололедица, плохая видимость. Видимость ухудшилась до 500-1 000 метров.

Снегопад в южные, центральные и местами в северные районы региона принес активный южный циклон. Непогоду прогнозировали сотрудники Амурского гидрометцентра. О том, что осадки могут создать проблемы на дорогах, предупреждали в областном управлении МЧС.

«Сложно уехать, автобусы битком», – жалуется возмущенная благовещенка Виктория.

«Дорожные заторы сегодня серьезнее, чем обычно в снег. Машину заносит. Чтобы добраться на работу потратил на 20 минут больше, чем обычно», – поделился благовещенец Александр.

Ранее администрация Благовещенска сообщала, что готовиться к приходу циклона дорожники начали еще накануне.

По информации мэрии, в ночь с 17 на 18 ноября на улицы Благовещенска вышли 11 подметально-уборочных машин, погрузчики, тракторы — всего более 30 единиц техники. С утра также направлена техника для механизированного заметания тротуаров, дорожные рабочие очищают остановки, заездные карманы, тротуары. Ведётся подсыпка перекрестков противогололедным материалом. ⠀

В течение дня будут вестись работы по основным городским магистралям: улицам Калинина, Ленина, 50-летия Октября, Чайковского, Октябрьской, Горького, Пионерской, Богдана Хмельницкого, Амурской, Пролетарской, Театральной, а также на Тенистой, Красноармейской, Шевченко, Пушкина, Лазо и другим, втором и третьем микрорайонах по Василенко, Студенческой, Кантемирова, Дьяченко, Воронкова, Новотроицкому шоссе до поворота на Чигири.⠀

Механизированное заметание ведётся и на улицах Магистральной, Текстильной кольцевых развязках, мосту через реку Зея, в Белогорье. Для подсыпки перекрёстков заготовлено более 2 тысяч тонн противогололедного материала.⠀

Управление по делам ГОЧС города Благовещенска рекомендует при подъеме или спуске по лестницам держаться за поручни и перила, быть аккуратными при переходе проезжей части дорог, переходить улицу только в обозначенных местах. ⠀

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГО ЧС Благовещенска: 202-112.

По вопросом очистки улиц города от снега рекомендуют обращаться в «ГСТК».