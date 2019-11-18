Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:44 2

В Благовещенске серьезно задерживаются авиарейсы на прибытие и вылет

В Благовещенске серьезно задерживаются авиарейсы на прибытие и вылет
Фото: Амур.инфо

18 ноября в Благовещенске разыгралась непогода. На сайте городского аэропорта сообщается о серьезных задержках авиарейсов. Это касается как прибывающих рейсов, так и отправляющихся.

По состоянию на 08:40 задерживается прибытие рейсов: S7-5211 из Новосибирска – до 10:00, U6-299 из Москвы / Екатеринбурга – до 09:30, U6-349 из Москвы – до 16:05, EO-301/8301 из Москвы – до 16:45.

Задерживается отправление рейсов: U6-350 в Москву – до 17:30, EO-302/8302 в Москву – до 18:30.

Просмотров всего: 1336

#погода #транспорт #снегопад

распечатать


Общество

Амурскую область засыпает снегом: прогноз погоды на 18 ноября
Общество 1

Начальник благовещенского ГИБДД просит автомобилистов минимизировать передвижения по городу

Общество 17

Амурскую область накрыл снегопад (фото, видео)
Общество 1

Снег и метель: прогноз погоды в Приамурье на 18 ноября
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Тахографист

    Тахографист
    1 час назад

    Встречающие конечно же все поняли :U6, EO... инфа, написать направление не судьба или мозгов не хватило?!

  • ay

    ay
    1 час назад

    Тахографист

    Встречающие конечно же все поняли :U6, EO... инфа, написать направление не судьба или мозгов не хватило?!



    В век гугля-поиска бухтеть, что рейсы указали без расшифровки? Встречающие что, не знают какой рейс встречают? Какое нафиг направление? Итак понятно, что рейсы московские и сибирские, других-то и нет.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь