В Благовещенске серьезно задерживаются авиарейсы на прибытие и вылет

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18 ноября в Благовещенске разыгралась непогода. На сайте городского аэропорта сообщается о серьезных задержках авиарейсов. Это касается как прибывающих рейсов, так и отправляющихся.

По состоянию на 08:40 задерживается прибытие рейсов: S7-5211 из Новосибирска – до 10:00, U6-299 из Москвы / Екатеринбурга – до 09:30, U6-349 из Москвы – до 16:05, EO-301/8301 из Москвы – до 16:45.

Задерживается отправление рейсов: U6-350 в Москву – до 17:30, EO-302/8302 в Москву – до 18:30.