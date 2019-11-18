Команда ДВОКУ заняла 2 место в чемпионате по хоккею среди силовых структур Приамурья

Фото: structure.mil.ru

Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) завоевала второе место в хоккейном турнире среди силовых структур Амурской области. Чемпионат состоялся в поселке Новобурейский Бурейского района.

На льду встретились несколько команд, представляющих региональные отделения МВД, ФСБ, МЧС, а также сборная полиции Биробиджана. В упорном финальном поединке курсанты и офицеры училища уступили команде «Динамо».

Команда ДВОКУ успешно выступает в региональной ночной хоккейной лиге несколько лет. В прошлом году воинский коллектив занял второе место в турнире на первенство Благовещенска.

Спорт является неотъемлемой частью обучения и жизни в ДВОКУ. Курсанты-дальневосточники регулярно участвуют и завоевывают призовые места в различных видах спорта на региональном и федеральном уровнях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.