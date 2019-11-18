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18ноября
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сегодня, 07:28 3

Команда ДВОКУ заняла 2 место в чемпионате по хоккею среди силовых структур Приамурья

Команда ДВОКУ заняла 2 место в чемпионате по хоккею среди силовых структур Приамурья
Фото: structure.mil.ru

Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) завоевала второе место в хоккейном турнире среди силовых структур Амурской области. Чемпионат состоялся в поселке Новобурейский Бурейского района.

На льду встретились несколько команд, представляющих региональные отделения МВД, ФСБ, МЧС, а также сборная полиции Биробиджана. В упорном финальном поединке курсанты и офицеры училища уступили команде «Динамо».

Команда ДВОКУ успешно выступает в региональной ночной хоккейной лиге несколько лет. В прошлом году воинский коллектив занял второе место в турнире на первенство Благовещенска.

Спорт является неотъемлемой частью обучения и жизни в ДВОКУ. Курсанты-дальневосточники регулярно участвуют и завоевывают призовые места в различных видах спорта на региональном и федеральном уровнях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#спорт #военные

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    а сколько там человек имеющих отношение к ДВОКУ???? не важно))), команда в форме с логотипом училища.....

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    43 минуты назад

    Немного странно информация приподносится. Силовые структуры Приамурья, то есть с нашей области была не одна команда, но акцент в статье именно на ДВОКУ

  • inoy

    inoy
    34 минуты назад

    тут только на двоку акцент, всегда, БАРС обидится)))

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