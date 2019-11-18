Гороскоп 18 ноября: Рыбам необходимо прислушаться к себе, а Тельцов ждет удача в личной жизни

Восход Солнца: 07:47

Заход Солнца: 16:42

Солнце в Скорпионе.

Овен. День перемен и трансформаций. Возможно долгожданное известие, которое изменит Ваше мировоззрение. Может быть, Вам придется сменить место работы или жительства. Для женщин-Овнов вероятна смена партнера, хотя сделать это ей будет нелегко.

Телец. Повышенная работоспособность, деловая активность и нестандартный подход к решению проблем принесут ощутимые результаты. Поддержка партнеров или влиятельных покровителей обеспечит успех в самых смелых и рискованных предприятиях. Не исключено, что удача будет сопутствовать и в личной жизни.

Близнецы. Неблагоприятный день. Агрессивность в отношениях с окружающими, желание главенствовать, самоуверенность могут натолкнуться на непонимание и вызовут протест со стороны близких и родственников. Лишь только близкий друг сможет понять Близнецов.

Рак. Сегодня не исключены упаднические настроения. Скажется усталость и перенапряжение предыдущих дней. Будьте предельно внимательны с окружающими и членами семьи, следите за своими словами. Вы можете задеть их самолюбие, вызвать ревность или зависть, что неблагоприятно скажется на вашем положении. Все принимаемые решения тщательно обдумывайте.

Читайте также

Гороскоп на неделю 11 – 17 ноября: Рыбам стоит воздержаться от поездок, у Близнецов бытовые хлопоты

Лев. Заканчивается период испытаний. Ваши действия могут принести ощутимый положительный результат. Чувства и эмоциональная жизнь станут богаче, а мысли конкретнее. Стоит ожидать успеха во всех начинаниях.

Дева. Не исключено, что сегодня Девам придется отправиться в командировку или деловую поездку, которые, к сожалению, заметных результатов не принесут. Будьте осторожны: велика вероятность конфликтных ситуаций с посторонними людьми. Новые знакомства нежелательны.

Весы. День символизирует искушение плоти, разгул страстей. Будьте осторожны, так как эмоции сегодня трудно удержать в обыденном русле. Постарайтесь сдержать чрезмерный всплеск сексуальной энергии. Вероятны негативные вещие сны.

Скорпион. Неблагоприятный день. Возможно, что вследствие прежних ошибок в делах и отношениях с людьми у Вас будут проблемы. Не стоит совершать необратимых поступков, особенно касающихся денег. Вероятно ухудшение самочувствия. Рекомендуется провести вечер в одиночестве. Чтобы успокоиться, займитесь любимым делом, отложив все домашние дела.

Читайте также

Гороскоп на ноябрь 2019 года: Стрельцы почувствуют вкус жизни, а Тельцов ждут перемены

Стрелец. Неконтролируемое проявление эмоций может привести к конфликтам с ближним окружением или ухудшению самочувствия. Не исключено, что неблагоприятное течение обстоятельств преобразит Ваше великодушие в потерю чувства опасности. Избегайте контакта с Козерогом и Водолеем.

Козерог. В этот день может возникнуть ряд проблем, спровоцированных деятельностью завистников. Им удастся узнать то, что Вы хотели скрыть от посторонних глаз. Эти события могут повлечь за собой негативные перемены во всей вашей жизни.

Водолей. Спокойный, пассивный день. Единственной неприятностью может стать ссора с человеком из близкого окружения. Сегодня Вам придется больше, чем обычно, заниматься семейными и бытовыми проблемами. Прирожденная мудрость и честность помогут вам разобраться в сложных взаимоотношениях. Конфликт не должен растянуться надолго.

Рыбы. День символизирует возрастание жизненных сил,деловой и творческой активности. Он пройдет под знаком духовного преображения, преодоления сомнений. Вероятен мир в семье, согласие с партнером, восстановление прерванных дружеских отношений. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Не исключено, что ваши предчувствия сбудутся в скором времени.

Астролог: Вальдемар Небоходцев