Гороскоп на неделю 18 – 24 ноября: у Близнецов крупная прибыль, у Водолеев новые знакомства

Общий астрологический прогноз на неделю с 18 ноября по 24 для всех знаков Зодиака.

Овен. У Овнов буквально откроется второе дыхание, и они окажутся готовы решать с новыми силами все проблемы и важные вопросы. Постарайтесь всю энергию направить именно на работу, так как в этой сфере имеются достаточно серьезные проблемы.

Телец. На этой неделе желательно контролировать сферу финансов. Постарайтесь избавиться от иллюзии, что здесь у Вас все благополучно. Похоже, Вы живете в долг. А ведь кредиты нужно отдавать.

Близнецы. На этой неделе, скорее всего, подтвердятся какие-то ваши предположения или предчувствия. Данное событие будет весьма своевременным и принесет Вам огромную пользу или крупную прибыль.

Рак. У Раков наступает прекрасная неделя для урегулирования недоразумений, произошедших с друзьями или близкими людьми. Если Вы состоите в супружеских отношениях и страдаете от отсутствия взаимопонимания, попробуйте взглянуть на проблему с иной точки зрения.

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Лев. Сейчас не стоит менять работу и соглашаться на заманчивые финансовые предложения. Будьте осторожны с чужими деньгами, не создавайте себе лишних неприятностей, денежных поступлений на этой неделе не предвидится.

Дева. Вы красноречивы и обаятельны, умеете не только произвести первое впечатление, но и не испортить его при последующих контактах. Хотя, откровенно говоря, Вы порой выдаете себя не за того, кем являетесь на самом деле. Но сейчас это волнует Вас менее всего, ибо своей главной задачей Вы считаете склонить собеседника на свою сторону во имя достижения лишь Вам одному до конца известной цели.

Весы. Вы хорошо работаете только тогда, когда у Вас хорошее настроение. А если плохое, то предпочитаете не работать совсем, изобретая для этого удивительные, но правдоподобные объяснения. Возможны легкие беспричинные проходящие сами собой недомогания. Не стоит акцентировать на них особое внимание.

Скорпион. На этой неделе Вы можете столкнуться с несправедливым отношением человека, которому привыкли доверять и рядом с которым обычно чувствуете себя весьма комфортно. Выясните, в чем причина его необъективности.

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Стрелец. Вы можете получить какую-то компенсацию – за причиненные Вам неудобства или за что-то такое, что некоторое время назад больно ударило по вашему самолюбию.

Козерог. Козерогу нужно отказаться от работы «на износ». Иначе Вы выложитесь по полной программе, как физически, так и духовно.

Водолей. На этой неделе Вас ждут новые знакомства и интересное общение с творческими людьми. Возможно, они предложат Водолеям совместный проект, который сулит успех и прибыль. Не исключены заграничные командировки.

Рыбы. Рыбам предстоит привыкать к новым обязанностям, подстраиваться под изменения, которые происходят на работе, штурмовать карьерные высоты.

Астролог: Вальдемар Небоходцев