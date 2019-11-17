В Благовещенск прибыла часть мощей святителя Спиридона Тримифунтского

Богослужение совершалось в сопровождении духовных песнопений в исполнении Благовещенского кафедрального хора.

Перед причастием Святых Христовых тайн к прихожанам со словом обратился руководитель миссионерского отдела Благовещенской епархии, богослов Виктор Селивановский.

Частица мощей святителя Спиридона Тримифунтского будет находиться в Благовещенском кафедральном соборе до конца ноября. Перед ней будут ежедневно в 09:30 совершаться молебны. Также у мощей будет совершаться акафистное пение: 19 ноября, во вторник, в 17:00; 22 ноября, в пятницу, в 17:00; 24 ноября, в воскресенье, в 17:00. Приложиться к мощам святого можно будет ежедневно, согласно расписанию работы собора. У чудотворца просят помощи при отсутствии жилья, при невыплаченных долгах и кредитах, финансовых трудностях.

Фото: blaginform.ru