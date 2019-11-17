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17ноября
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В Благовещенск прибыла часть мощей святителя Спиридона Тримифунтского

В Благовещенск прибыла часть мощей святителя Спиридона Тримифунтского

17 ноября архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан совершил божественную литургию в Благовещенском кафедральном соборе. В этот день в главный храм Амурской области была принесена часть мощей святителя Спиридона Тримифунтского.

Богослужение совершалось в сопровождении духовных песнопений в исполнении Благовещенского кафедрального хора.

Перед причастием Святых Христовых тайн к прихожанам со словом обратился руководитель миссионерского отдела Благовещенской епархии, богослов Виктор Селивановский.

Частица мощей святителя Спиридона Тримифунтского будет находиться в Благовещенском кафедральном соборе до конца ноября. Перед ней будут ежедневно в 09:30 совершаться молебны. Также у мощей будет совершаться акафистное пение: 19 ноября, во вторник, в 17:00; 22 ноября, в пятницу, в 17:00; 24 ноября, в воскресенье, в 17:00. Приложиться к мощам святого можно будет ежедневно, согласно расписанию работы собора. У чудотворца просят помощи при отсутствии жилья, при невыплаченных долгах и кредитах, финансовых трудностях.

Фото: blaginform.ru

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#религия

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Комментарии
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  • Иль де Франс

    Иль де Франс
    2 часа назад

    обалдеть как повезло-но в интернете пишут что мощи безвывовозно находятся в Греции

  • full

    full
    1 час назад

    Перед причастием Святых Христовых тайн к прихожанам со словом обратился руководитель миссионерского отдела Благовещенской епархии, богослов Виктор Селивановский. - Это тот умник, который на лекции в МЧС заявил, что православие - официальная государственная религия в России?

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    На острове Корфу

    Где находятся мощи Спиридона Тримифунтского?

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Иль де Франс

    обалдеть как повезло-но в интернете пишут что мощи безвывовозно находятся в Греции



    Таскают неизвестно чьи кости по стране. Антихристы.

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