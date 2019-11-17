В Благовещенск прибыла часть мощей святителя Спиридона Тримифунтского
17 ноября архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан совершил божественную литургию в Благовещенском кафедральном соборе. В этот день в главный храм Амурской области была принесена часть мощей святителя Спиридона Тримифунтского.
Богослужение совершалось в сопровождении духовных песнопений в исполнении Благовещенского кафедрального хора.
Перед причастием Святых Христовых тайн к прихожанам со словом обратился руководитель миссионерского отдела Благовещенской епархии, богослов Виктор Селивановский.
Частица мощей святителя Спиридона Тримифунтского будет находиться в Благовещенском кафедральном соборе до конца ноября. Перед ней будут ежедневно в 09:30 совершаться молебны. Также у мощей будет совершаться акафистное пение: 19 ноября, во вторник, в 17:00; 22 ноября, в пятницу, в 17:00; 24 ноября, в воскресенье, в 17:00. Приложиться к мощам святого можно будет ежедневно, согласно расписанию работы собора. У чудотворца просят помощи при отсутствии жилья, при невыплаченных долгах и кредитах, финансовых трудностях.
Фото: blaginform.ru
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