Благовещенка купила в гипермаркете торт с перчаткой внутри

В редакцию ИА «Амур.инфо» на условиях анонимности обратилась жительница Благовещенска. Горожанка рассказала, что приобрела в гипермаркете торт, и лакомство оказалось с неприятным сюрпризом – внутри находилась перчатка.

Со слов благовещенки, торт «Красный бархат» был куплен 16 ноября в гипермаркете, расположенном в областном центре на улице Тенистой.

«Мы с мужем пополам поделили. Я свой съела, у меня нормально, а муж стал есть, и у него прямо палец от перчатки», – сообщила жительница Благовещенска.

Она отметила, что после случившегося не предпринимала попыток разбираться с магазином, поскольку не видела в этом смысла. «Хорошо, что взрослые ели, а если бы дети?» – в то же время заметила горожанка.