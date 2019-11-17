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17ноября
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сегодня, 18:07 4

Благовещенка купила в гипермаркете торт с перчаткой внутри

Благовещенка купила в гипермаркете торт с перчаткой внутри

В редакцию ИА «Амур.инфо» на условиях анонимности обратилась жительница Благовещенска. Горожанка рассказала, что приобрела в гипермаркете торт, и лакомство оказалось с неприятным сюрпризом – внутри находилась перчатка.

Со слов благовещенки, торт «Красный бархат» был куплен 16 ноября в гипермаркете, расположенном в областном центре на улице Тенистой.

«Мы с мужем пополам поделили. Я свой съела, у меня нормально, а муж стал есть, и у него прямо палец от перчатки», – сообщила жительница Благовещенска.

Она отметила, что после случившегося не предпринимала попыток разбираться с магазином, поскольку не видела в этом смысла. «Хорошо, что взрослые ели, а если бы дети?» – в то же время заметила горожанка.

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#происшествия #торговля

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Комментарии
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  • Гой

    Гой
    54 минуты назад

    Ну и зря не написали заявление в роспотребнадзор. Такие случаи не надо прощать, хотя бы для того чтобы не повторялись.

  • Alenkka

    Alenkka
    45 минут назад

    а зачем скрыли производителя.Не стали они заявлять,в следущий раз люди купят там носок чей нибудь будет.Как так то,там срач по ходу на производстве,это явно не норма.

  • Alenkka

    Alenkka
    44 минуты назад

    смысл вообще публикации такой новости?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    12 минут назад

    А если бы дети поели, то что?

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