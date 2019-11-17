Неизвестные подожгли территорию возле автодороги у села Тамбовка (видео)

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В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, сделанное 16 ноября в районе села Тамбовка Тамбовского района. Амурчанин Виктор сообщил, что возле автодороги горела растительность.

Мужчина насчитал пять возгораний. Он сразу же вызвал на место пожарных. Виктор полагает, что это были происки хулиганов. «Меня всегда возмущает такое», – отметил амурчанин, предположив, что неизвестные что-то выбросили, проезжая, из машины, вызвав воспламенение.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области агентству прокомментировали, что пожарные действительно выезжали на тушение пала в Тамбовском районе. На месте происшествия работали 6 человек и 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 1 гектар.