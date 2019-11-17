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17ноября
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сегодня, 16:14 1

В Благовещенске главного управляющего директора АКС вызвали в прокуратуру

В Благовещенске главного управляющего директора АКС вызвали в прокуратуру
Фото: newsnn.ru

Прокуратура Благовещенска приняла меры реагирования в связи с проблемами с водоснабжением в городе. Прокурор выезжал на водозабор «Амурский».

Установлено, что в период с 16 ноября из-за снижения нормативного уровня воды в водозаборе «Амурский» дефицит воды испытывали жители верхних этажей многоэтажных домов Благовещенска, не имеющих повысительные насосные станции в подвальных помещениях.

В нарушение требований закона ресурсоснабжающая организация АО «Амурские коммунальные системы» не приняла меры по обеспечению бесперебойного круглосуточного предоставления потребителям услуг холодного водоснабжения.

По результатам проверки прокурор Благовещенска внес представление об устранении нарушений главному управляющему директору АО «АКС». В настоящее время давление в системе водоснабжения нормализовано.

В связи с нарушением режима обеспечения потребителей коммунальными услугами главный управляющий директор АКС был вызван в прокуратуру города для возбуждения в отношении него и в отношении организации дел об административных правонарушениях по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами), сообщает прокуратура Амурской области.

Восстановление нормативного водоснабжения находится на контроле.

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#ЖКХ #нет воды

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Комментарии
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  • Жужжа

    Жужжа
    10 минут назад

    Чет я не поняла. Прокуратура возбудилась - вызвала на беседу управляющего директора АКС. Пожурить, по попке похлопать -ай-я-ай!!! Какой ты плохой мальчик! Нельзя так себя плохо вести! Или все-таки действенные меры будут приниматься? Или будем ждать следующего "мстителя"?

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