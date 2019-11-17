В Благовещенске главного управляющего директора АКС вызвали в прокуратуру

Прокуратура Благовещенска приняла меры реагирования в связи с проблемами с водоснабжением в городе. Прокурор выезжал на водозабор «Амурский».

Установлено, что в период с 16 ноября из-за снижения нормативного уровня воды в водозаборе «Амурский» дефицит воды испытывали жители верхних этажей многоэтажных домов Благовещенска, не имеющих повысительные насосные станции в подвальных помещениях.

В нарушение требований закона ресурсоснабжающая организация АО «Амурские коммунальные системы» не приняла меры по обеспечению бесперебойного круглосуточного предоставления потребителям услуг холодного водоснабжения.

По результатам проверки прокурор Благовещенска внес представление об устранении нарушений главному управляющему директору АО «АКС». В настоящее время давление в системе водоснабжения нормализовано.

В связи с нарушением режима обеспечения потребителей коммунальными услугами главный управляющий директор АКС был вызван в прокуратуру города для возбуждения в отношении него и в отношении организации дел об административных правонарушениях по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами), сообщает прокуратура Амурской области.

Восстановление нормативного водоснабжения находится на контроле.