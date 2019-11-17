Форум «Амурский краевед» и велосипедные экскурсии по Благовещенску: планы «Народного экскурсовода»

Почти 1 000 человек побывали за четыре месяца на краеведческих экскурсиях в Благовещенске. Такого бума желающий исследовать историю родного города не было давно.

Итоги нового проекта «Народный экскурсовод» подвели в библиотеке «Центральная» и озвучили планы на новый сезон. Проект стартовал в День города, 2 июня. Первым «народным» экскурсоводом Благовещенска стала Валентина Кобзарь, краевед, писатель, член Союза журналистов России. В течение лета и осени Валентина Петровна провела 11 экскурсий по самым различным темам. Количество участников увеличивалось, дойдя до рекордной цифры – на экскурсию, посвященную истории Амурского базара, пришли более 100 человек. Всего в пеших экскурсиях приняли участие более 600 человек.

«Сегодня уже есть заявки на призейскую экскурсию. Это Ленина – Первомайская, там жил владелец мельницы, крупной недвижимости в Благовещенске Тетюков. Очень любопытные закоулки на Амурская –Первомайская. Есть маршрут «Шадринский собор», очень интересно. И можно сделать маршрут по набережной на велосипедах, когда экскурсовод и участники едут на велосипедах и слушают», – рассказала Валентина Кобзарь.

Проект «Народный экскурсовод» настолько полюбился благовещенцам, что у него появилось несколько самостоятельных направлений. Одним из них стало проведение экскурсий в общественных и ведомственных музеях города. Здесь «народными» экскурсоводами выступили кураторы этих музеев.

«За четыре месяца к нашему проекту присоединилось 10 ведомственных, общественных и домашних музеев. Среди них: музей истории аптечного дела, музей связи, Ботанический сад, музей истории ДальГАУ, научный музей АмГУ, музей истории речного флота, домашний музей СССР, домашний музей самоваров Игоря Павлова. Эти музеи посетили более 300 человек», – рассказала куратор городского центра «Народный музей» Елена Пастухова.

Народным экскурсоводом выступила и журналист Наталья Наделяева, организовав 11 экскурсий для более 180 человек в домашний музей самоваров Игоря Павлова.

Начальник управления культуры Благовещенска Виктория Хопатько наградила самых активных участников экскурсий и народных экскурсоводов, а также куратора проекта и методиста Муниципальной информационной библиотечной системы города Пастухову Елену Ивановну.

Всего в Благовещенске насчитывается около 50 коллекций, открытых для посещения. Их можно найти в путеводителе «Музейное пространство г. Благовещенска».

Были озвучены и планы развития проекта «Народный экскурсовод». Елена Пастухова рассказала, что готовится к изданию дополненный путеводитель «Музейное пространство Благовещенска» на русском, английском и китайском языках. К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне пройдет информационно-методическая конференция, издание методических рекомендациям по направлениям музейной деятельности. Планируется организация школы народного экскурсовода с конкурсом для экскурсоводов, участие во всероссийской акции «Ночь музеев-2020» 18 мая и Дне города Благовещенска, создание передвижного краеведческого лектория «Диалог со временем» и сетевой краеведческий проект «Напишем летопись вместе». Одним из самых грандиозных мероприятий в перспективе станет проведение общественного форума «Амурский краевед».

Больше фото - в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.