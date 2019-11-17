Амурчане примут участие в чемпионате мира по триатлону в Новой Зеландии

Двое жителей Амурской области вошли в десятку сильнейших триатлетов России. По итогам года «железные» Дмитрий Саяпин и Антон Выдров стали третьим и шестым соответственно по стране. Это дает им право принять участие в чемпионате мира по триатлону, который пройдет в 2020 году в Новой Зеландии.

Недавно у амурских триатлетов был очередной старт. Они участвовали в одном из сложнейших состязаний Ironman на Юге Китая в городе Сямын. Вместе с ними поучаствовала и руководитель клуба «Бег к мечте» Альбина Попова. Она преодолела «полужелезную» дистанцию и стала первой в Амурской области женщиной, сделавшей это.

Участие в триатлоне принимали больше тысячи человек, при этом женщин – меньше двух сотен. Тем, кто, как и Альбина, вышел на «полужелезную» дистанцию, предстояло преодолеть 1,9 километра вплавь, 90 – на велосипеде, а «на десерт» – 21,1 километра бега. При этом время на каждый этап отводилось ограниченное: те, кто не справлялся, выбывали, пишет пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

«Еще накануне гонки меня обуял животный страх, – делится в своем Инстаграме Альбина Попова, – на что мне опытный триатлет сказал, что это нормально. Люди приходят в триатлон, чтобы бояться на старте и радоваться на финише!»

Одним из самых сложных для спортсменки стал водный этап. Как признается сама Альбина, плавание – не ее конек. Поэтому на его преодоление у нее ушли максимальные 70 минут:

«Уже подплывая к берегу, я понимала, что времени практически не осталось. Господи, я так никогда не молилась», – пишет триатлетка.

Далее следовал велоэтап, который прошел не без приключений – с желтой карточкой за перекрытие трассы и падением. Однако Альбина Попова продолжила соревнования. Приступив к завершающему этапу, амурчанка пыталась вспомнить советы «бывалых» о том, чтобы не спешить после велосипеда.

«Увидев на часах темп 5:30, я испугалась и вообще перешла на шаг. Потому что говорят, после велосипеда скорость не чувствуешь, – поделилась Альбина, – но перейдя однажды на шаг, я делала это весь полумарафон. Вот не бежало мое тело, как только я его не взбадривала».

Финиш заставил понервничать. Сначала вышли из строя часы. А за четыре километра до конца забега с сайта, на котором за прохождением маршрута следили болельщики Альбины, исчезли все ее данные и появилось слово «Дисквалификация». Однако это недоразумение не сказалось на результате – титул «полужелезной», медаль и майку финишера Альбина Попова заслужила.

«Я очень хорошо разглядела участников гонки на беговом этапе, – рассказала подписчикам триатлетка. – Они такие были разные. И высокие, и совсем маленькие, и полные, и худые. Видимо, все-таки дело в голове, в желаниях и амбициях. Эта гонка не для сверхлюдей. Сейчас я уже думаю, что она всем по силам. Всем, кто очень сильно пожелает этого!»