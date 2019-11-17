Благовещенку возмутил поток воды на улице на фоне проблем с водоснабжением (видео)

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Она рассказала, что на одной из городских улиц бежит поток воды. Это происходит на фоне проблем с водоснабжением домов, которые затронули областной центр.

«В то время, когда город вторые сутки сидит без воды, четвертые сутки, даже с вечера среды, потоком льет вода – поворот с Мухина на Промышленную. Я в пятницу звонила на водоканал, объясняла, где это, попросила оповестить в соответствующие службы. Но сейчас иду, вода бурно продолжает течь, а нам объясняют – нет напора», – посетовала жительница Благовещенска.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу «Амурских коммунальных систем». Там сообщили, что данная проблема не находится в зоне ответственности АКС. В организации предположили, что воду «выдавливает из озер».